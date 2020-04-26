 تشمل 12 مسجدا.. تعرف على افتتاحات الأوقاف اليوم الجمعة - بوابة الشروق
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تشمل 12 مسجدا.. تعرف على افتتاحات الأوقاف اليوم الجمعة

كتب- أحمد كساب:
نشر في: الجمعة 5 أغسطس 2022 - 1:25 م | آخر تحديث: الجمعة 5 أغسطس 2022 - 1:25 م
تفتتح وزارة الأوقاف اليوم الجمعة، 12 مسجدا، منها 10 مساجد جديدة أو إحلالًا وتجديدًا، و مسجدان صيانة وتطويرًا، ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من مطلع يوليو الماضي حتى تاريخه 77 مسجدًا منها 64 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و 13 مسجدًا صيانة وتطويرًا.

وتشمل افتتاحات الوزارة التالي:

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:
مديرية أوقاف القليوبية
1. النور- أكياد دجوى - برشوم
2. الشهيد - كفر شبين – شبين شرق
مديرية أوقاف المنوفية
3. الأربعين – الرملة – أشمون
4. الرحمن – الكوم الأخضر – شبرا باص – شبين الكوم
5. الرحمة – عزبة الطامية - مركز الشهداء

مديرية أوقاف المنيا
6. عمر بن الخطاب – كوم النور – بني موسى – أبو قرقاص
7. الفتح - عزبة عبد الله الخواجة – منقطين - سمالوط
8. الرحمن الجبارتي - صفط اللبن
مديرية أوقاف الغربية
9. عز الرجال سعيد – العزيزية - سمنود

مديرية أوقاف الجيزة
10. أبو سالم – قرية السعودية – العياط

ثانيًا: مساجد الصيانة والتطوير:
مديرية أوقاف البحيرة
1. صيدناوي الكبرى – سيدي غازي – كفر الدوار

مديرية أوقاف القاهرة
2. فاطمة النبوية – الدرب الأحمر

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