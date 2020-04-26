تفتتح وزارة الأوقاف اليوم الجمعة، 12 مسجدا، منها 10 مساجد جديدة أو إحلالًا وتجديدًا، و مسجدان صيانة وتطويرًا، ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من مطلع يوليو الماضي حتى تاريخه 77 مسجدًا منها 64 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و 13 مسجدًا صيانة وتطويرًا.



وتشمل افتتاحات الوزارة التالي:



أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف القليوبية

1. النور- أكياد دجوى - برشوم

2. الشهيد - كفر شبين – شبين شرق

مديرية أوقاف المنوفية

3. الأربعين – الرملة – أشمون

4. الرحمن – الكوم الأخضر – شبرا باص – شبين الكوم

5. الرحمة – عزبة الطامية - مركز الشهداء



مديرية أوقاف المنيا

6. عمر بن الخطاب – كوم النور – بني موسى – أبو قرقاص

7. الفتح - عزبة عبد الله الخواجة – منقطين - سمالوط

8. الرحمن الجبارتي - صفط اللبن

مديرية أوقاف الغربية

9. عز الرجال سعيد – العزيزية - سمنود



مديرية أوقاف الجيزة

10. أبو سالم – قرية السعودية – العياط



ثانيًا: مساجد الصيانة والتطوير:

مديرية أوقاف البحيرة

1. صيدناوي الكبرى – سيدي غازي – كفر الدوار



مديرية أوقاف القاهرة

2. فاطمة النبوية – الدرب الأحمر