تفتتح وزارة الأوقاف اليوم الجمعة، 12 مسجدا، منها 10 مساجد جديدة أو إحلالًا وتجديدًا، و مسجدان صيانة وتطويرًا، ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من مطلع يوليو الماضي حتى تاريخه 77 مسجدًا منها 64 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و 13 مسجدًا صيانة وتطويرًا.
وتشمل افتتاحات الوزارة التالي:
أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:
مديرية أوقاف القليوبية
1. النور- أكياد دجوى - برشوم
2. الشهيد - كفر شبين – شبين شرق
مديرية أوقاف المنوفية
3. الأربعين – الرملة – أشمون
4. الرحمن – الكوم الأخضر – شبرا باص – شبين الكوم
5. الرحمة – عزبة الطامية - مركز الشهداء
مديرية أوقاف المنيا
6. عمر بن الخطاب – كوم النور – بني موسى – أبو قرقاص
7. الفتح - عزبة عبد الله الخواجة – منقطين - سمالوط
8. الرحمن الجبارتي - صفط اللبن
مديرية أوقاف الغربية
9. عز الرجال سعيد – العزيزية - سمنود
مديرية أوقاف الجيزة
10. أبو سالم – قرية السعودية – العياط
ثانيًا: مساجد الصيانة والتطوير:
مديرية أوقاف البحيرة
1. صيدناوي الكبرى – سيدي غازي – كفر الدوار
مديرية أوقاف القاهرة
2. فاطمة النبوية – الدرب الأحمر