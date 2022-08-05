مباحثات جزائرية-صينية لتعزيز التعاون والشراكة الصناعية بين البلدين

بحث وزير الصناعة الجزائري أحمد زغدار مع سفير الصين لدى الجزائر لي جيان سبل تعزيز التعاون والشراكة الصناعية بين الجزائر والصين.

جاء ذلك خلال استقبال زغدار، مساء اليوم، بمقر وزارة الصناعة الجزائرى بالعاصمة، للسفير الصيني.

وأوضحت وزارة الصناعة الجزائرية - في بيان - أن زغدار أكد، خلال اللقاء، أهمية التعاون الذي يجمع البلدين، داعيا إلى تجسيد المزيد من الشراكات في إطار مقاربة "رابح-رابح"، لاسيما في المجالين الصناعي وتحويل التكنولوجيا .

كما تطرق وزير الصناعة الجزائري إلى قانون الاستثمار الجديد، الذي دخل حيز التنفيذ أول أمس، والمزايا والضمانات التي يمنحها للمستثمرين المحليين والأجانب، إضافة إلى المزايا التفاضلية التي تملكها الجزائر، والتي تجعل منها بوابة للأسواق العربية، الأفريقية وكذلك الأوروبية، داعيا إلى تكثيف الاتصالات واللقاءات بين الجانبين لتحديد فرص الشراكة الممكنة.

من جانبه، أكد السفير الصيني إرادة بلاده لتعزيز التعاون والشراكة الصناعية مع الجزائر بشكل مثمر وواعد وفي قطاعات مختلفة.