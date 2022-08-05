أبدى وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، استعداد موسكو لمناقشة تبادل السجناء مع الولايات المتحدة، عبر قناة واتفاقية على المستوى الرئاسي بين البلدين.

وقال لافروف، في مؤتمر صحفي في العاصمة بنوم بنه وفقا لقناة (روسيا اليوم)، إنه "فيما يتعلق بالأشخاص الذين أدينوا في روسيا والولايات المتحدة.. هناك قناة خاصة تم الاتفاق عليها من قبل الرؤساء (رئيسا البلدين)، وستظل هذه القناة هي المعنية (بهذا الموضوع).. ونحن مستعدون لبحث هذا الموضوع، ولكن في إطار القناة التي تم الاتفاق عليها بين رئيسي (روسيا والولايات المتحدة)".

وأشار لافروف، إلى أن الغرب يحاول استخدام تحالف " أوكوس" لتعزيز مصالح الناتو في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، لافتا إلى أن اليابان ونيوزيلندا وأستراليا تنجذب إلى الأنشطة التي تشمل توسيع البنية التحتية للناتو في المنطقة التي نتواجد فيها، وتشكيل سلاسل لوجستية هنا لتلبية احتياجات الأنشطة العسكرية للناتو.

وحول الملف الإيراني قال لافروف، إن "واشنطن تحاول جعل خطة العمل المشتركة المعدلة موضوعا لاتفاقية جديدة"، مضيفا أن موسكو تصر على استئناف الاتفاق النووي الإيراني في شكله الأصلي.

وتابع "لا يجب استئناف هذه الخطة إلا في الشكل الذي صادق عليه مجلس الأمن الدولي، دون أي إضافات أو أي استثناءات"، مضيفا أن الحديث الآن يدور عن محاولة الأمريكيين لجعل الخطة المعدلة موضوع اتفاقية جديدة، في حين يصر الإيرانيون على أن كل شيء يجب أن يكون كما تمت الموافقة عليه في عام 2015".

وأضاف أن الولايات المتحدة انسحبت من الخطة التي كانت قد وافقت عليها سابقا، مشيرا إلى أنه بسبب أن واشنطن حاولت تدمير هذه الخطة فيجب على الولايات المتحدة سحب موقفها والعودة إلى الاتفاقية الأصلية.