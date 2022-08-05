توقعات بأن يتجاوز سقف أسعار الطاقة في بريطانيا 4 آلاف إسترليني للمرة الأولى

تجاوزت تقديرات سقف أسعار الطاقة للأسر في بريطانيا 4 آلاف جنيه إسترليني (4860 دولارا)، للمرة الأولى، حيث حذر بنك إنجلترا المركزي من أن البلاد تمضي نحو أكثر من عام من الركود تحت وطأة تصاعد حدة التضخم.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس، نقلا عن مصرف "انفستيك بنك"، أن سقف رسوم الطاقة غير المسددة، يمكن أن يقفز إلى 4210 جنيهات إسترلينية في السنة، في يناير المقبل، أي أكثر من ضعف المستوى الآن.

وتمثل هذه التوقعات قراءة متشائمة للكثير من الأسر التي تكافح بالفعل من أجل سداد فواتير قياسية، ولم تدخل في أجواء البرد بعد.

وقالت هيئة تنظيم الطاقة "أوفجيم"، اليوم الخميس، إن سقف الأسعار سيتم تعديله فصليا بدلا من مرتين في العام من أجل التكيف بشكل أفضل لتقلبات السوق.