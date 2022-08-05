قطر تدين العدوان الإسرائيلي على غزة

أعربت دولة قطر، اليوم الجمعة، عن "إدانتها واستنكارها الشديدين للعدوان الإسرائيلي الجديد" على قطاع غزة.

وشددت وزارة الخارجية القطرية في بيان، أوردته وكالة الأنباء القطرية (قنا) "على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل لوقف اعتداءات الاحتلال المتكررة بحق المدنيين، لا سيما النساء والأطفال".

وجددت الخارجية القطرية، في بيان اليوم، "موقف دولة قطر الثابت من عدالة القضية الفلسطينية، والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وأن تكون عاصمتها القدس الشرقية".

وتطورات الأحداث بعدما اعتقل الجيش الإسرائيلي القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، بسّام السعدي في مخيم جنين، شمالي الضفة الغربية.

واتخذت إسرائيل مجموعة من الإجراءات ضد قطاع غزة، مثل إغلاق المعابر، وفرضت قيودا على الإسرائيليين المقيمين في محيط القطاع.

وبحسب وزارة الصحة في غزة فإن حصيلة الشهداء الفلسطينيين جراء سلسلة غارات إسرائيلية على القطاع ارتفعت إلى 10 بينهم طفلة تبلغ 5 أعوام وسيدة، فيما أصيب 55 آخرين بجروح على الأقل.