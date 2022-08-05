 إيفانز يتقدم في بطولة سيتي المفتوحة للتنس رغم الأجواء الصعبة - بوابة الشروق
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إيفانز يتقدم في بطولة سيتي المفتوحة للتنس رغم الأجواء الصعبة

د ب أ
نشر في: الجمعة 5 أغسطس 2022 - 11:20 ص | آخر تحديث: الجمعة 5 أغسطس 2022 - 11:20 ص

تأهل البريطاني دانييل إيفانز إلى دور الثمانية من بطولة سيتي المفتوحة لتنس الرجال في واشنطن بعد مباراة ماراثونية وانسحاب منافسه.

وكان إيفانز متقدما على تايلور فريتز 3 /6 و7 /6 (8 /6) و4 /1 قبل انسحاب منافسه الأمريكي من مباراتهما بدور الثمانية مساء الخميس  بسبب الأجواء القاسية.

وتسببت درجات الحرارة المرتفعة المصحوبة بتساقط الأمطار وأيضا الرطوبة العالية في تعطيل عدة مباريات ، واحتاج عدد من اللاعبين لتلقي المساعدة الطبية.

وتوقفت جميع المباريات الأخرى في الدور الثالث باستثناء مباراتين فقط، الأولى شهدت فوز الياباني يوشيتو نيشوكا على الروسي كارين خاشانوف 7 /6 و7 /6، والثانية فاز خلالها السويدي ميكايل يمر على الفنلندي إميل روسوفوري 6 /3 و6 /7 (3 /7) و6 /4.


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