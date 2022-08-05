إيفانز يتقدم في بطولة سيتي المفتوحة للتنس رغم الأجواء الصعبة

تأهل البريطاني دانييل إيفانز إلى دور الثمانية من بطولة سيتي المفتوحة لتنس الرجال في واشنطن بعد مباراة ماراثونية وانسحاب منافسه.
وكان إيفانز متقدما على تايلور فريتز 3 /6 و7 /6 (8 /6) و4 /1 قبل انسحاب منافسه الأمريكي من مباراتهما بدور الثمانية مساء الخميس بسبب الأجواء القاسية.
وتسببت درجات الحرارة المرتفعة المصحوبة بتساقط الأمطار وأيضا الرطوبة العالية في تعطيل عدة مباريات ، واحتاج عدد من اللاعبين لتلقي المساعدة الطبية.
وتوقفت جميع المباريات الأخرى في الدور الثالث باستثناء مباراتين فقط، الأولى شهدت فوز الياباني يوشيتو نيشوكا على الروسي كارين خاشانوف 7 /6 و7 /6، والثانية فاز خلالها السويدي ميكايل يمر على الفنلندي إميل روسوفوري 6 /3 و6 /7 (3 /7) و6 /4.