< الشمر نبات ذكى الرائحة فواح العطر عرفه قدماء المصريين حتى إنه ما زال يحمل ذات الاسم الذى منحوه إياه منذ آلاف السنين بلغتهم الهيروغليفية. نقل الرومان فائدته للعالم عن المصريين فظهر فى المطبخ الأوروبى ثم انتشر إلى كل بلاد العالم وأصبح أحد عناصر الطب الشعبى الآسيوى خاصة فى الصين والهند.

< تعرفه الآن بلادنا لكنه لا يستخدم بتلك الصورة التى يحتلها فى المطبخ الأوروبى خاصة الفرنسى الذى يضمه إلى قائمة الخضراوات الشهية التى يقبل عليها الفرنسيون إذا ما تم طهيه على البخار أو أضيف لإناء الخضراوات الفرنسى الشهير أو استعمل فى وصفة شهية للحساء.

< يعد الشمر نباتا فقيرا فى الطاقة فمائة جرائم منه ينتج عنها خمسة وعشرون سعرا حراريا فقط مما يجعله مثيرا لانتباه من يتبعون نظاما غذائيا لثبات أو تقليل أوزانهم إلى جانب مذاقه الشهى.

< غنى الشمر بالألياف النباتية يرفع من قدره لمن ينشدون انتظام عمل أمعائهم خاصة من يعانون من الإمساك المزمن إلى جانب فوائد الألياف النباتية المعروفة فى الوقاية من بعض أنواع السرطان كأورام القولون أيضا دورها فى خفض مستوى الكولستيرول الردىء فى الدم.

< يحتوى الشمر على قدر من الفيتامينات: جـ الداعم للمناعة فى مواجهة الأمراض، هـ اللازم لعمليات الإخصاب (الحيوانات المنوية) واللازم لسيولة الدم والوقاية من أمراض شرايين القلب التاجية، فيتامين أ اللازم لحماية العين ثم فيتامين ب ٩ أو حامض الفوليك اللازم لحماية الجنين من التشوهات والمعادن فى مقاومة الأنيميا وفقر الدم.

< يحتوى أيضا على عنصرين من المعادن: البوتاسيوم والماغنسيوم، الأول هام للعضلات وخاصة عضلة القلب أما الماغنسيوم فله دوره الفاعل فى تنظيم ضربات القلب ونقل الإشارات العصبية ودعم العظام مع الكالسيوم.

< يستخلص من الشمر زيت طيار يدخل فى تركيب العديد من الأدوية خاصة التى تقاوم التقلصات وتهدئ الأوجاع كحالات مغص الأطفال لأسباب مختلفة وآلام الدورة الشهرية عند السيدات.

< تقل الدهون إلى حد كبير فى الشمر وإن وجدت فهى من الدهون الجيدة التى تدعم حماية شرايين الإنسان من التصلب أما نسبة السكر فلا تكاد تذكر مما يجعله غذاء مثاليا لمرضى السكر من النوع الثانى أو لراغبى الرشاقة.

< يستعمل الشمر فى الطهو إما جافا فبذوره لها رائحة عطرية مميزة تكسب المخبوزات رائحة شهية بعد أن يتم طحنها وإضافتها للدقيق أو كما هى ترش على سطح المخبوزات قبل دخولها الفرن لتكسبها رائحة فواحة وطعما فريدا.

أو بطهو الرأس البيضاء أو إعداد الحساء منها.

الشمر نبات يحمل الكثير من الفائدة ويحقق توازنا غذائيا لنمط صحى من الطعام لكننا اكتشفناه قديما لننساه الآن.