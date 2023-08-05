إدراج جامعة طنطا في دليل وزارة التعليم العالي العراقي لإيفاد الطلاب العراقيين



لقت جامعة طنطا، خطابا من الدكتور حسن جياد الملحق الثقافي العراقي وممثل وزارة التعليم العراقية، يفيد بإضافة جامعة طنطا ضمن الجامعات الدولية والمصرية والعربية بوزارة التعليم العالي العراقي، لإيفاد طلاب عراقيين للدراسة بها في مختلف التخصصات والبرامج التعليمية المختلفة.

وصرح الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، ببدء المركز الرئيسي للعلاقات الدولية وشئون الوافدين في تقديم خدماته للطلاب الوافدين الراغبين في الالتحاق بجامعة طنطا.

وأوضح أن الجامعة تستقبل الطلاب للدراسة في 15 كلية، بعد إضافة كلية الفنون التطبيقية للتنسيق هذا العام، ببرامج دراسية متميزة ومتنوعة تلبي احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.

وأكد حرص الجامعة الدائم على تفعيل كل سبل رعاية لطلابها الوافدين، وتنظيم الأنشطة الطلابية ودعم ورعاية الموهوبين من الطلاب الوافدين في مختلف المجالات.

كما أوضح رئيس الجامعة، أن المركز الرئيسي للعلاقات الدولية، وشئون الوافدين بالجامعة يعمل على توفير العديد من الخدمات للتيسير على الطلاب الوافدين، بمكان واحد مجهز بأحدث التقنيات وفريق عمل كبير مدرب على متطلبات العمل، لاستيعاب كل احتياجات الطلاب الوافدين فور وصولهم إلى الجامعة، لتقليل الإحساس بالاغتراب، والعمل على سرعة دمجهم بالمنظومة الجامعية مع أقرانهم من الطلاب المصريين والوافدين من كل الدول التي تدرس بالجامعة.