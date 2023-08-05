إحصاء رسمي: 37 طفلا فلسطينيا قتلتهم قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية العام

قال مدير برنامج المساءلة في الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال عايد أبو قطيش، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، قتلت منذ بداية العام الجاري 37 طفلا فلسطينيا، موزعين بين 31 طفلا في الضفة الغربية المحتلة، وستة في قطاع غزة.

وأضاف أبو قطيش في تصريحات لإذاعة «صوت فلسطين»، اليوم السبت، أن سلطات الاحتلال تواصل اعتقال 160 طفلا، بينهم 21 في الاعتقال الإداري.

وأكد تصاعد عمليات القتل والاعتقال ضد الأطفال الفلسطينيين بشكل غير مسبوق، مضيفا أن المجتمع الدولي لا يوفر حماية للأطفال الفلسطينيين، ولا يحاسب الاحتلال على جرائمه.

جاء ذلك في وقت قال فيه عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد مجدلاني، إن جريمة الاحتلال الإسرائيلي الأخيرة في قرية برقة شرق رام الله، وأدت إلى استشهاد الشاب قصي معطان تأتي في سياق الإمعان في جرائم الإبادة والقتل، ومهاجمة القرى وحرقها التي يقوم بها المستوطنون.

وأضاف أن هذا التطور يتطلب تحركا سياسيا وقانونيا ودبلوماسيا، لمساءلة قادة وجنود الاحتلال عن الجرائم التي يرتكبونها بحق المدنيين، خصوصا وأنهم لا يشكلون أي خطر على جنود الاحتلال كما يدعي.

وأشار مجدلاني إلى مواجهة الدبلوماسية الفلسطينية، الولايات المتحدة في المحافل الدولية أكثر مما تواجه حكومة الاحتلال، إذ توفر واشنطن الغطاء السياسي والقانوني للاحتلال للاستمرار في جرائمه بحق أبناء الشعب الفلسطيني دون الشعور بالمساءلة والمحاسبة، وتكتفي ببيانات الاستنكار والإدانة، ولكن في مناطق أخرى من العالم، فإن الإجراءات الفعلية تسبق بكثير الشجب والإدانات.