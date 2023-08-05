بنك مصر يضخ 500 مليون جنيه للمشروعات المتناهية الصغر عبر شركة الأهلي كابيتال- تمكين

قام بنك مصر بتوقيع عقد قرض متوسط الأجل 500 مليون جنيه لشركة الأهلى كابيتال للتمويل متناهى الصغرــ تمكين وذلك بهدف تعزيز المشروعات المتناهية الصغر.

ويأتى حصول الشركة على هذا التمويل فى ضوء حرصها على دعم المشروعات متناهية الصغر من خلال القدرة على منح تلك المشروعات تمويلا متوسط الأجل بسعر فائدة تنافسى، وحرصا من بنك مصر على تعزيز دور قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر باعتباره قاطرة النمو الاقتصادى وبما ينعكس على تحسين المستوى المعيشى للأفراد وخلق فرص عمل بما ينعكس على تخفيض نسب البطالة وزيادة حجم الناتج القومى.

وقد قام بالتوقيع من بنك مصر محمد الإتربى ــ رئيس مجلس الإدارة، مع مجدى موسى ــ العضو المنتدب لشركة الأهلى كابيتال للتمويل متناهى الصغر.

ويعتبر توقيع العقد تجسيدا للتعاون المثمر بين بنك مصر وشركة الأهلى كابيتال للتمويل متناهى الصغر ــ تمكين؛ والتابعة لشركة الأهلى كابيتال القابضة، الذراع الاستثمارية للبنك الأهلى المصرى.

وقال محمد الإتربى – رئيس مجلس إدارة بنك مصر بأن هذا التعاون هو خطوة لتحقيق استراتيجية بنك مصر فى دعم ومساندة قطاع المؤسسات المالية غير البنكية متضمن التمويل متناهى الصغر، والذى يوليه البنك أهمية كبرى من خلال توفير جميع الخدمات المالية وغير المالية بما يلبى احتياجات عملاء هذا القطاع، ويعد البنك من أبرز المؤسسات المالية التى تتيح أنظمة تمويل متنوعة لعملاء المؤسسات المالية غير البنكية، نظرا لأهمية هذا القطاع وبما ينعكس إيجابا على الاقتصاد القومى وبالأخص فى إطار خطة الدولة للتحول الرقمى ضمن استراتيجية مصر 2030 والنهوض بهذا القطاع لتحسين مؤشرات الاقتصاد وزيادة معدلات التنمية الاقتصادية، وتشجيع المنتج المحلى، وخفض فاتورة الاستيراد وتشجيع التحول الرقمى من خلال تقديم حلول تكنولوجية مبتكرة.

وأكد عاكف المغربى ــ نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر اعتزاز البنك بتوقيع مثل هذه الاتفاقيات لما يمثله قطاع التمويل المتناهى الصغر من أهمية اقتصادية واجتماعية فى خلق فرص عمل جديدة عن طريق تشجيع الرجال والسيدات على إقامة مشروعات جديدة فى قطاعات مختلفة، مما يساعد على تحسين مستوى المعيشة وينعكس إيجابا على المجتمع والاقتصاد القومى، وذلك بما يدعم استراتيجية بنك مصر، وكذلك توجيهات البنك المركزى المصرى فى تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

وقال مجدى موسى ــ العضو المنتدب لشركة الأهلى تمكين ــ قائلا: «إن التعاقد مع بنك مصر لتوفير التمويل اللازم لأصحاب المشروعات متناهية الصغر يأتى فى سياق العمل على توفير مصادر تمويل المحفظة الائتمانية للشركة والتى تفى بمتطلبات التوسع المطرد فى نشر الخدمات المالية التى تتماشى مع احتياجات الفئات المستهدفة، وخاصة تلك المشروعات التى تساهم فى خلق قيمة مضافة على الاقتصاد القومى فى القطاعات الإنتاجية والخدمية، وكذلك لما لها من مردود إيجابى على خلق فرص عمل مستدامة وتحسين الدخل لكل من أصحاب العمل والعاملين. ومن الجدير بالذكر أن شركة الأهلى تمكين تعمل دوما على زيادة عدد العملاء المنضمون لمبادرات الشمول المالى تماشيا مع سياسة الدولة حيث يتم صرف جميع القروض إما عن طريق البطاقات الإلكترونية أو التحويلات على حسابات العملاء».