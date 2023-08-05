 السفارة السعودية تدعو رعاياها في لبنان للمغادرة بسرعة - بوابة الشروق
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السفارة السعودية تدعو رعاياها في لبنان للمغادرة بسرعة

علم السعودية
علم السعودية
وكالات
نشر في: السبت 5 أغسطس 2023 - 2:32 ص | آخر تحديث: السبت 5 أغسطس 2023 - 2:32 ص

دعت السفارة السعودية لدى بيروت، الجمعة، مواطنيها إلى مغادرة الأراضي اللبنانية بسرعة، محذرة إياهم من الاقتراب من مناطق النزاعات المسلحة.

وقالت السفارة في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية «واس»، إنها حذرت المواطنين من التواجد والاقتراب من المناطق التي تشهد نزاعات مسلحة، وطالبتهم بسرعة مغادرة الأراضي اللبنانية.

كما شددت على أهمية التقيد بقرار منع سفر السعوديين إلى لبنان"، متمنية "الأمن والسلامة للجميع.

والسبت الماضي، اندلعت اشتباكات في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين جنوب لبنان، بين قوات الأمن الوطني التابعة لحركة «فتح»، ومجموعات مسلحة إسلامية واستمرت حتى مساء الأربعاء.

وأدت الاشتباكات إلى مقتل 12 شخصا وإصابة أكثر من 60 آخرين، وفق مصادر طبية بمدينة صيدا جنوب البلاد.

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