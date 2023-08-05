سيراميكا كليوباترا يسعى لضم بلحاج

يسعى مسؤولو نادي سيراميكا كليوباترا للتعاقد مع المغربي أحمد بلحاج، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي أسوان، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وعاد أحمد بلحاج لصفوف أسوان، بعد انتهاء إعارته من نادي الزمالك، بنهاية الموسم المنقضي، حيث رفض مسؤولو القلعة البيضاء تفعيل بند شرائه من زهرة الجنوب مقابل 10 ملايين جنيه، بعدما فشل اللاعب في إثبات جدارته مع الفريق.

ودخل مسؤولي سيراميكا كليوباترا في مفاوضات مع نادي أسوان، من أجل الحصول على خدمات أحمد بلحاج، في الميركاتو الصيفي الجاري، بناءً على طلب أيمن الرمادي، المدير الفني للفريق، والذي أشاد بإمكانيات اللاعب الفنية.

ويسعى سيراميكا كليوباترا لتدعيم صفوفه بصفقات مميزة في الميركاتو الصيفي الجاري، لتساعده على المنافسة على المربع الذهبي في الموسم المقبل.