أوكرانيا تحذر: 6 موانئ روسية على البحر الأسود في منطقة خطر الحرب

حذرت وكالة الملاحة الأوكرانية، اليوم السبت، من أن 6 موانئ روسية على البحر الأسود تقع في "منطقة خطر الحرب".

وقالت في بيان على موقعها الإلكتروني، إن التحذير يشمل موانئ أنابا، ونوفوروسيسك، وجيليندجيك، وتوابسي، وسوتشي، وتامان.

وكانت أوكرانيا قد أعلنت، أمس الجمعة، أن إحدى مسيراتها أصابت سفينة حربية روسية في قاعدة بالبحر الأسود، فيما أكدت روسيا صد غارات جوية على شبه جزيرة القرم التي ضمتها.

وأظهر مقطع فيديو اطلعت عليه وكالة "فرانس برس"، مسيرة بحرية تندفع باتجاه سفينة قبل أن تنقطع الصورة.

وأكد مصدر في الاستخبارات الأوكرانية لوكالة فرانس برس، نجاح العملية التي استهدفت سفينة الإنزال أولينيجرورسكي غورنياك في قاعدة نوفوروسيسك في جنوب غرب روسيا.

وأضاف المصدر، أن الهدف كان إظهار أن أوكرانيا يمكنها مهاجمة أي سفينة حربية روسية في هذه المنطقة.

من جهتها، أكدت روسيا أنها صدت محاولة أوكرانية شملت زورقين مسيرين ضد هذه القاعدة.

وأضافت أن الزورقين المسيرين رصدا ودمرا بضربات سفن روسية، وأعلنت في بيان آخر إسقاط 13 طائرة مسيرة فوق شبه جزيرة القرم، مشيرة إلى عدم وقوع ضحايا أو أضرار.

وهذا أول هجوم من نوعه على مرفأ نوفوروسييسك النفطي الكبير ومصب خط أنابيب يمتد على حوالي 1500 كيلومتر انطلاقا من حقول النفط في غرب كازاخستان والمناطق الروسية الواقعة شمال بحر قزوين.

ويمر الجزء الأكبر من النفط الكازاخستاني الموجه للتصدير عبر خط الأنابيب هذا.