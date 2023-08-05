قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن حادث اصطدام القاطرة «فهد» وإحدى السفن المارة بالقناة، اليوم السبت، أدى إلى وفاة أحد العاملين على القاطرة.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسئوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء السبت، أن التصادم وقع خلال عبور السفينة ضمن قافلة الجنوب، لافتًا إلى أن السفينة قادمة من هونج كونج ومتجهة إلى الولايات المتحدة الأمريكية.



ونوه بأن الاصطدام أدى إلى حدوث فتحات في بدن القاطرة ودخول المياه ومن ثم غرقها، موضحًا أن القاطرة كانت تحمل 7 أفراد، تم إنقاذ 6 منهم، والعثور على جثة المفقود السابع.



ونفى إمكانية الوقوف على المتسبب في الخطأ خلال الوقت الحالي، مشيرًا إلى أهمية متابعة الأجهزة الموجودة على القاطرة؛ لتحديد ما حدث ومعرفة المسئول.



وأشار إلى أن باقي السفن الموجودة ضمن قافلة الجنوب بعدد 19 سفينة، ستبدأ في التحرك في الساعات المقبلة؛ لتستكمل القناة عملها بصورة طبيعية، مؤكدًا أن قافلة الشمال تعمل بسلاسة.



وأرجع توقف قافلة الجنوب حفاظًا على أمان السفن، وعدم اصطدام غاطسها بحطام القاطرة، قائلًا إن الهيئة تتحفظ الآن على السفينة في غاطس بورسعيد؛ لحين انتهاء التحقيقات.



وأوضح أن السفينة مملوكة لشركة «هونج كونج»، وكانت متجهة إلى الولايات المتحدة، مضيفًا: «تحمل شحنة غاز قدرها 52 ألف طن، والحمد لله لم يحدث شيئًا في المركب، ولا مخاوف من تسببها في أي تلوث».







وصرح الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم السبت، بأن أعمال الإنقاذ البحري جارية للتعامل مع حادث تصادم الناقلة «CHINAGAS LEGEND»، والقاطرة فهد، إحدى القاطرات التابعة للهيئة بالكلم 51 بمنطقة البلاح والذي أسفر عن غرق القاطرة.



وأوضح رئيس الهيئة في بيان، أن التصادم وقع خلال عبور الناقلة ضمن قافلة الجنوب في رحلتها قادمة من سنغافورة ومتجهة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، مع القاطرة «فهد»؛ ما أدي إلى حدوث فتحات في بدن القاطرة ودخول المياه ومن ثم غرقها.