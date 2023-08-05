 أصيبوا بارتفاع درجات الحرارة.. بيان فلسطيني عن صحة الوفد الكشفي بكوريا الجنوبية - بوابة الشروق
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أصيبوا بارتفاع درجات الحرارة.. بيان فلسطيني عن صحة الوفد الكشفي بكوريا الجنوبية

أحمد علاء
نشر في: السبت 5 أغسطس 2023 - 4:25 م | آخر تحديث: السبت 5 أغسطس 2023 - 4:25 م

أكدت وزارة الخارجية والمغتربين في فلسطين، متابعتها لأوضاع الوفد الكشفي الفلسطيني المشارك بالجامبوري في كوريا الجنوبية، إثر تعرض عدد من المشاركين لإصابات جراء ارتفاع درجات الحرارة.

وقال المستشار السياسي لوزير الخارجية والمغتربين السفير أحمد الديك، في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، اليوم السبت، إن الوزارة تتابع ذلك بالتعاون مع إدارة التعاون الدولي في المجلس الأعلى للشباب والرياضة، وسفارة دولة فلسطين لدى اليابان ومكتب تمثيل جمهورية كوريا لدى دولة فلسطين.

وأضاف السفير الديك، أن الوفد الفلسطيني يتكون من 27 شخصا، وما زالوا مشاركين في المخيم والألعاب، وهم جميعا بخير وبصحة جيدة.


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