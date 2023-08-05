مسئول في منظمة التحرير الفلسطينية يطالب بإدراج حزب بن غفير على قوائم الإرهاب

طالب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ، المجتمع الدولي والمنظمات الأممية، باعتبار حزب وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير «حزبًا إرهابيًا»؛ لتاريخه الشخصي والحزبي في التحريض على قتل الفلسطينيين.

وبحسب ما نشرته وكالة «وفا»، أكد «الشيخ» في تغريدة له على موقع «تويتر»، اليوم السبت، ضرورة إدراج الحزب على قوائم الإرهاب العالمية، مشيرا إلى إطلاق عضو في حزبه يوم أمس، النار على مواطن فلسطيني في قرية برقة شرق رام الله واستشهاده.

وشيع أبناء فلسطين، اليوم السبت، جثمان الشهيد قصي جمال معطان (19 عاما) إلى مثواه الأخير، في قرية برقة، شرق رام الله.

وانطلق موكب التشييع من أمام مجمع فلسطين الطبي، بموكب مهيب، وصولا إلى منزل عائلة الشهيد في القرية، حيث ألقيت عليه نظرة الوداع، وجاب المشيعون شوارع القرية، حاملين جثمانه الملفوف بالعلم الفلسطيني على الأكتاف، ورددوا الهتافات المنددة والغاضبة من جرائم الاحتلال.

ووصل المشيعون إلى مسجد النور، وأدوا على الجثمان صلاة الجنازة، وسط أجواء من الحزن والحداد، ومن ثم مواراته الثرى بمقبرة البلدة.

يذكر أن الشهيد معطان ارتقى، يوم أمس، متأثرا بإصابته برصاص مستوطنين هاجموا قرية برقة.

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