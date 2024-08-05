حجز منتخب إسبانيا بطاقة تأهله إلى نهائي أولمبياد باريس 2024، بعد الفوز على المغرب بالدور نصف النهائي بنتيجة 2-1، باللقاء الذي جمعهما على ملعب فيلوردوم مساء اليوم الإثنين.

وتبخر حلم منتخب المغرب في الوصول لنهائي الأولمبياد، لينافس على الميدالية البرونزية في انتظار نتيجة المباراة المرتقبة بين منتخب مصر وفرنسا والتي تقام مساء اليوم الإثنين في تمام الساعة 10 مساء على ملعب (ليون).

وعكس سير المباراة، فازت إسبانيا على المغرب بفضل الثنائي نجم برشلونة فيرمين لوبيز وخوانلو سانشيز لاعب إشبيلية بعد نجاحهما في هز شباك أسود الأطلس وقيادة الماتادور للوصول إلى نهائي الاولمبياد.

بدأت المباراة بمرحلة جس للنبض من لاعبي المنتخبان، إلا أن بادر المنتخب المغربي بفرصة محققة أضاعها سفيان رحيمي بتصويبة ضعيفة.

وشهدت الدقيقة 12 من زمن الشوط الأول، توقف المباراة لأكثر من 5 دقائق بعد استبدال حكم المباراة الأوزبكستاني إلجيز تانتاشيف، عقب تعرضه لإصابة قوية إثر اصطدام غير متعمد من مدافع منتخب إسبانيا على قدمه اليمنى، ليتم استبداله ونزول الحكم الرابع السويدي جلين نيبيرج والذي كان أدار المباراة الشهيرة التي جمعت المغرب أمام الأرجنتين بدور المجموعات بالأولمبياد.

ومع حلول الدقيقة 21، انقذ منير المحمدي حارس مرمى المغرب منتخب بلاده من قبول الهدف الأول، بعد تصديه الرائع لتصويبة خادعة من لاعب برشلونة فيرمين لوبيز.

سجل للمغرب لاعبه المخضرم سفيان رحيمي بهدف من ركلة جزاء في الدقيقة 36 من زمن الشوط الأول بعد خطأ احتسبه حكم المباراة ضد لاعب إسبانيا ريتشاردسون.

وبالدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، حرم القائم إسبانيا من تسجيل هدف التعادل في مرمى المغرب من تسديدة قوية لأليكس بينا.

وقبل نهاية الشوط الأول كاد إلياس بن صغيري لاعب المغرب، من إضافة الهدف الثاني لأسود الأطلس إلا أن تصويبته وصلت ضعيفة على مرمى أرناو تيناس حارس مرمى إسبانيا.

ومع بداية الشوط الثاني سجل فيرمين لوبيز هدف التعادل لإسبانيا بالدقيقة 65.

وإهدر منتخب المغرب فرصة حسم المباراة لصالحه بعد ضياع أكثر من فرصة محققة.

وجاء هدف إسبانيا الثاني في الدقيقة 85 بأقدام خوانلو سانشيز.

واحتسب حكم المباراة 7 دقائق وقت بدل ضائع، إلا أن رفاق أشرف حكيمي فشلوا في معادلة النتيجة لتنهتي المباراة بتأهل إسبانيا للمباراة النهائية ومنافسة المغرب على ميدالية برونزية لتحديد أصحاب المركز الثالث والرابع.