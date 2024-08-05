سقوط أمطار غزيرة على مدينة أبو سمبل جنوب أسوان

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شهدت مدينة أبو سمبل السياحية جنوب محافظة أسوان سقوط أمطار غزيرة مصاحبة برياح شديدة وعاصفة ترابية، مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن المدينة.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى وجود تقلبات جوية تشهدها جنوب البلاد وسقوط أمطار على بعض المناطق وتحديداً محافظة أسوان.

وكان اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان قد كلف المسئولين بمختلف الجهات المعنية بسرعة تشغيل المرافق العامة بكامل طاقتها سواء بمحطات مياه الشرب أو الكهرباء بعد تعرض مواقعها لمياه الأمطار وسوء الأحوال الجوية.

وشدد المحافظ على الاستمرار فى رفع درجة الاستعداد القصوى بمختلف المواقع الخدمية، خاصة في ظل وجود بعض السحب والغيوم المتقطعة، مع متابعة الأحداث أيضاً بالتوازي، من خلال أجهزة مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، وغرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن للتفاعل السريع مع أي أحداث طارئة.