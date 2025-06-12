 عطية الله: أولويتي هي الاستمرار مع الأهلي - بوابة الشروق
الخميس 12 يونيو 2025 7:15 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع نجاح اتفاق الهدنة في غزة؟
النتـائـج تصويت

عطية الله: أولويتي هي الاستمرار مع الأهلي

الشروق
نشر في: الخميس 12 يونيو 2025 - 6:50 م | آخر تحديث: الخميس 12 يونيو 2025 - 6:50 م

أكد يحيى عطية الله، لاعب الفريق الأول بالنادي الأهلي أن أولويته هي الاستمرار مع الأحمر في الفترة القادمة.

وقال يحيى عطية الله في تصريحات لقناة أون سبورت: "بدايتي مع الأهلي كانت جيدة، ولكن الإصابة أثرت عليّ معنويًا وجسديا".

وأضاف الظهير الأيسر المغربي: "إعارتي تنتهي بعد كأس العالم للأندية، وأولويتي هي البقاء في النادي الأهلي".

وتابع: "أحاول دائما تطبيق تعليمات المدربين، وتعودت على الضغوطات، من أجل إخراج أفضل ما لدي".

وأكمل: "أي جناح أفضل اللعب معه؟ أتأقلم مع أي جناح ألعب معه من أجل تقديم الإضافة للنادي، ولا أفضل لاعب على آخر".

وأتم يحيى عطية الله تصريحاته قائلًا: "علي معلول؟ هو زميل لي، وأتمنى له التوفيق في مسيرته الكروية، بعدما خلد بصمته في الأهلي".


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك