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هنأ وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الخميس، الشعب الروسي بمناسبة العيد الوطني للبلاد.

وقال روبيو: "ستظل الولايات المتحدة ملتزمة بدعم الشعب الروسي بينما يواصل السعي لتحقيق تطلعاته نحو مستقبل أكثر إشراقًا".

وأضاف: "نحن ننتهز هذه الفرصة أيضًا لتجديد رغبتنا في التعاون البنّاء مع الاتحاد الروسي من أجل تحقيق سلام دائم بين روسيا وأوكرانيا".

وقال، في بيان أصدرته وزارة الخارجية الأمريكية: "نأمل أن يسهم السلام في تعزيز علاقات تبادل المنفعة بين دولتينا".

من جانبه أعرب وزير الخارجية الأوكراني أندريه سِبيها عن استيائه من تهاني بعض الدول لروسيا، دون أن يسمي الولايات المتحدة بالاسم.

وقال سِبيها خلال زيارته إلى روما، بحسب وكالة أنباء "إنترفاكس أوكرانيا": "بصفتي وزيرًا لبلد تخوض حربا، شعرت بالألم بشكل خاص عندما قرأت التهاني العلنية التي وجهتها بعض الدول للمعتدي الروسي".

وأضاف، لا ينبغي مكافأة المعتدين :" ولدي الحق الأخلاقي لأقول ذلك".

وتقوم أوكرانيا بالتصدي لغزو روسي واسع النطاق بدأ في فبراير 2022.

في المقابل، رأى المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن تهنئة روبيو تُعد دليلاً على أن الإدارة الأمريكية الجديدة، برئاسة دونالد ترامب، تختلف عن حكومة جو بايدن السابقة.

وقال بيسكوف في تصريح للتلفزيون الروسي إن واشنطن الآن "مستعدة لحل المشكلات في العلاقات الثنائية".

يشار إلى أن موسكو تحتفل في 12 يونيو من كل عام بـ"يوم روسيا"، الذي يوافق إعلان جمهورية روسيا الاتحادية السوفيتية سيادتها عام 1990، قبل عام واحد من انهيار الاتحاد السوفيتي