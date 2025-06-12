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أفادت وكالة "مهر" الإيرانية للأنباء، اليوم الخميس، بنشر السلسلة الأولى من الوثائق الخاصة بالعملية المخابراتية، التي وصفتها بـ"المعقدة" ونفذتها وزارة الأمن الإيرانية لنقل الوثائق الخاصة بالموساد الإسرائيلي إلى إيران.

وأوضحت وكالة "فارس" الإيرانية للأنباء أن "المجموعة الأولى من الوثائق الإسرائيلية تظهر أن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رفائيل جروسي كان لديه تعاون كامل وتنسيق وثيق مع هذا الكيان ضد إيران ونفذ أوامره بالكامل".

وفقا للوثائق، "بدأ جروسي تعاونه مع الكيان الصهيوني منذ 2016، ونسق التقارير ضد الأنشطة النووية السلمية لإيران".

وكشفت إحدى الوثائق التنسيق بين إسرائيل وجروسي "لإثارة الأجواء ضد إيران بعد 5 أشهر فقط من إبرام الاتفاق النووي".

وبحسب الوكالة، كشفت الوثائق عن التنسيق المباشر بين ممثلة الكيان الصهيوني في الوكالة ميراف ظفاري أوديز وجروسي، حيث تكشف إحدى تلك الوثائق أن أوديز طلبت لقاء فورياً مع جروسي بتاريخ 10 مايو 2016.

وأشارت الوثائق إلى أن أوديز كانت مكلفة بإبعاد الرأي العالمي عن البرنامج النووي الإسرائيلي غير السلمي وأنها كانت مكلفة بالتشويش على البرنامج النووي الإيراني السلمي.

وقبل أيام، أعلنت وزارة الأمن الإيرانية الحصول على مجموعة كبيرة من الوثائق الأمنية الحساسة الخاصة بإسرائيل خلال عملية معقدة نفذوها داخل الأراضي المحتلة.