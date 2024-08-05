محافظ الوادي الجديد: تقديم مساعدات عاجلة للأسر المتضررة من الأمطار

أكد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، أنه يجري متابعة تداعيات سقوط أمطار متوسطة الشدة على بعض مناطق جنوب المحافظة على مدار الساعة، مؤكدًا أن المحافظة رفعت درجة استعدادها بكافة المراكز بالتزامن مع تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية في وقت سابق.

وجّه الزملوط، الوحدات المحلية بسرعة رفع آثار تجمعات الأمطار من المناطق السكنية المتأثرة، وتقديم الدعم والتدخلات الإنسانية العاجلة للأهالي، وحصر المناطق والمنازل المتضررة؛ لبحث إجراءات الحد من الآثار الناجمة وتخفيف العبء عن المواطنين.

وتسببت الأمطار الغزيرة التي ضربت قرى درب الأربعين بمحافظة الوادي الجديد في غرق 6 منازل قديمة.



وعلى الفور انتقلت الأجهزة المعنية بالوحدة المحلية القروية والوحدة المحلية لمركز ومدينة باريس، وتم فصل التيار الكهربائي وشفط المياه المتراكمة بالمنازل والشوارع المحيطة، ولم يتسبب أي خسائر بشرية.