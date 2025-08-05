الدفاع المدني بغزة: حياة آلاف المواطنين معرضة لخطر الموت بسبب توقف معدات الإنقاذ

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ناشدت المديرية العامة للدفاع المدني في غزة، الأمم المتحدة و المؤسسات الإنسانية بالمساعدة العاجلة، والتدخل من أجل إمدادها بمادة البنزين الخاصة بعمل آلات ومعدات الإنقاذ.

وقالت المديرية في بيان، مساء الثلاثاء: «نحذر أن معظم أجهزة ومعدات الإنقاذ في محافظات قطاع غزة توقفت عن الاستجابة لعمليات الإستغاثة».

وأضافت أنه جراء ذلك تصبح حياة آلاف المواطنين معرضة للخطر أو الموت.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الدفاع المدني بغزة أن طواقمه نفذت في محافظات قطاع غزة منذ صباح 27 مهمة منذ أمس الاثنين.

وأضاف أن هذه المهمات تضمنت مهمة إطفاء واحدة، و مهمة إنقاذ واحدة، و17 مهمة إسعاف، و8 مهمات أخرى.