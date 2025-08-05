 النيابة تخلي سبيل الأب في واقعة دهس ابنه بالعاشر من رمضان - بوابة الشروق
الثلاثاء 5 أغسطس 2025 1:54 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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النيابة تخلي سبيل الأب في واقعة دهس ابنه بالعاشر من رمضان

فاطمة الديب
نشر في: الثلاثاء 5 أغسطس 2025 - 1:48 م | آخر تحديث: الثلاثاء 5 أغسطس 2025 - 1:48 م

قررت النيابة العامة بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، اليوم الثلاثاء، إخلاء سبيل سائق سيارة نقل ثقيل، دون ضمانات، في واقعة مصرع نجله دهسًا أسفل عجلات سيارته أثناء نومه أسفلها.

كما صرّحت النيابة بدفن جثمان الطفل المتوفى عقب الانتهاء من كافة الإجراءات القانونية والتقارير اللازمة.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية قد تلقت إخطارًا يفيد بمصرع شاب دهسًا تحت سيارة نقل بالمنطقة الصناعية الثالثة بمدينة العاشر من رمضان.

وبالانتقال والفحص، تبين أن المتوفى لقي مصرعه نتيجة حادث دهس وقع بالخطأ أثناء نومه أسفل سيارة والده. وكشفت التحريات الأولية أن فرامل السيارة تحررت فجأة، ما أدى لتحركها ودهسه دون أن يلاحظ الأب وجود نجله أسفلها.

وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وتم العرض على النيابة العامة التي أمرت بإخلاء سبيل الأب وصرحت بالدفن بعد استكمال الإجراءات.



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