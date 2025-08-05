أتلتيكو مدريد يكثف محاولاته لضم الإيطالي راسبادوري

لم تقطع إدارة أتلتيكو مدريد اتصالاتها مع نابولي، في محاولة لحسم صفقة ضم الدولي الإيطالي جاكومو راسبادوري.

وكانت تقارير صحفية الأسبوع الماضي قد أكدت أن راسبادوري ضمن قائمة المرشحين لتعزيز الخط الهجومي لفريق المدرب دييجو سيميوني هذا الصيف، إلى جانب الفرنسي إنزو ميلو ولاعب يوفنتوس نيكو جونزاليس.

وبحسب ما أورده الصحفي الإيطالي جيانلوكا دي مارزيو، فإن إدارة الروخيبلانكوس تجري اتصالات مكثفة مع نابولي، من أجل التوصل إلى اتفاق نهائي.

وأشار إلى أن نابولي يقيّم راسبادوري (25 عامًا) بحوالي 35 مليون يورو، في وقت لا يبدو فيه فريق المدرب أنتونيو كونتي في عجلة من أمره لبيعه، ولا يواجه أي ضرورة مالية للتخلي عنه.

وكانت تقارير أمس الإثنين، قد ذكرت أن وكلاء راسبادوري سافروا مؤخرا إلى إسبانيا للتفاوض مع ممثلي أتلتيكو مدريد حول الصفقة.

اللافت أن راسبادوري يدار من قبل نفس الوكالة التي تمثل مواطنه ماتيو روجيري، الذي انتقل من أتالانتا إلى أتلتيكو مدريد في وقت سابق من نافذة الانتقالات الحالية.