استشهد أفراد من عائلة الدكتور محمد أبو سلمية مدير مجمع الشفاء الطبي في قصف شنه جيش الاحتلال الإسرائيلي غربي مدينة غزة.

وأظهرت مقاطع مصورة، أبو سلمية وهو يودع شقيقه وعددًا من أبنائه بعد وصولهم للمشفى جراء قصف إسرائيلي على مخيم الشاطئ.

وكانت مصادر طبية فلسطينية قد أفادت بسقوط خمسة شهداء في قصف إسرائيلي استهدف منزل شقيق مدير مجمع الشفاء الطبي محمد أبو سلمية في مخيم الشاطئ.

ويكثف جيش الاحتلال عدوانه على قطاع غزة، ويركز على استهداف مدينة غزة شمالي القطاع وسط توجيهات من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو باقتلاع المدينة من جذورها.

ويركز الاحتلال على جعل تلك المناطق غير قابلة للحياة للدفع بالسكان نحو التهجير قسرًا من تلك المناطق.