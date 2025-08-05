مستشار رئيس فلسطين: مصر تدعم قضيتنا بثبات وتُفشل مخطط التهجير

قال الدكتور محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني، إن الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية موقف ثابت ولم يتغير، مؤكدًا أن هذا الموقف لم يتذبذب لا قبل الأزمة الراهنة ولا خلالها، وهو موقف داعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية مارينا المصري، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أنَّ مصر كان لها الدور الأبرز في إفشال المخطط الإسرائيلي الهادف إلى تصفية القضية الفلسطينية عبر التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة.

وأشار الهباش، إلى أن هناك تطابقًا كاملًا بين الموقفين المصري والفلسطيني، سواء على المستوى الرسمي أو الشعبي.

وأوضح أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة جاءت لتؤكد مجددًا التزام مصر التاريخي بالقضية الفلسطينية، ليس فقط من البعد السياسي، بل أيضًا من الجانب الإنساني، مشيدًا بالدور المصري في إدخال النسبة الأكبر من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة خلال الأشهر الأخيرة.

وأكد الهباش أهمية عدم اختزال القضية الفلسطينية في الأحداث الجارية في قطاع غزة فقط، مشددًا على ضرورة الحفاظ على البُعد السياسي والوطني الأوسع للقضية، باعتبارها قضية تحرر شعب من الاحتلال، وليست مجرد أزمة إنسانية.

وفيما يتعلق بمحاولات تشويه الدور المصري، وصف الهباش هذه المحاولات بـ"الخبيثة والشيطانية"، مؤكدًا أن هناك جهات معادية للقضية الفلسطينية والأمة العربية تسعى عبر أدوات رخيصة إلى التقليل من دور مصر وتشويهه.

واختتم الهباش حديثه بالتأكيد على أن الشعب الفلسطيني يدرك جيدًا حجم التضحيات والمواقف المصرية المشرفة، وأنه لن ينجر وراء تلك المحاولات المغرضة التي تهدف إلى شق الصف العربي والنيل من الدول التي تساند القضية الفلسطينية.