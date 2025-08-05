شهد مقر لجنة "جيل 2000" بمدينة السادس من أكتوبر، اليوم الثلاثاء، توافدًا ملحوظًا من الناخبين للمشاركة في اليوم الثاني من انتخابات مجلس الشيوخ 2025، وسط أجواء وطنية مفعمة بالحماس والتفاعل.

وتجمع عدد من الناخبين أمام اللجنة على أنغام الأغاني الوطنية التي بثتها مكبرات الصوت، ما ساهم في خلق حالة من الحماس والدعوة للمشاركة، خاصة بين كبار السن والسيدات اللاتي حرصن على الإدلاء بأصواتهن مبكرًا.

وفي السياق ذاته، كثفت الأجهزة الأمنية من تواجدها بمحيط اللجنة لتأمين العملية الانتخابية، وضمان انسيابية حركة الدخول والخروج. كما تم منع توقف السيارات أمام اللجنة لتفادي حدوث أي تكدس مروري أو تعطيل لسير العملية الانتخابية.

يُذكر أن اللجنة شهدت تعاونًا بين عناصر الشرطة واللجان التنظيمية لتقديم الدعم للمواطنين، خصوصًا ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن، ما يعكس حرص الدولة على توفير بيئة آمنة وميسرة لممارسة الحق الدستوري في التصويت.



- استقبال الناخبين حتى التاسعة مساء

وفتحت لجان الاقتراع بمحافظة الجيزة أبوابها في التاسعة صباحًا لاستقبال الناخبين، وسط إجراءات تنظيمية وأمنية مشددة، على أن تستمر عملية التصويت حتى التاسعة مساءً، ويُسمح للناخبين المتواجدين داخل حرم اللجان بالإدلاء بأصواتهم بعد موعد الإغلاق الرسمي، بحسب تعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات.

وتضم القائمة النهائية لمرشحي مجلس الشيوخ 2025 عددًا إجماليًا يبلغ 424 مرشحًا على المقاعد الفردية، بينهم 183 مرشحًا مستقلًا، و241 مرشحًا عن أحزاب، إلى جانب قائمة واحدة تحت اسم "القائمة الوطنية من أجل مصر" في كل دائرة من دوائر نظام القوائم.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن تجهيز 8286 مقرًا انتخابيًا على مستوى الجمهورية، شملت مدارس ومراكز شباب، ومزودة بمظلات واستراحات وتنظيم لعملية دخول الناخبين عبر 8825 لجنة فرعية.

- عدد الناخبين والمرشحين بالجيزة

وبلغ عدد من يحق لهم التصويت، في محافظة الجيزة، 6 ملايين و566 ألفًا و936 ناخبًا وناخبة، موزعين على 492 لجنة فرعية داخل 388 مقرًا انتخابيًا بمختلف المراكز والأحياء والقرى، بحسب بيان صادر عن المحافظة يوم الجمعة 1 أغسطس.

ويتنافس في دائرة محافظة الجيزة 28 مرشحا على 8 مقاعد بالنظام الفردي، من بينهم 11 مرشحا مستقلا، و5 مرشحين عن حزب مستقبل وطن، ومرشحًا واحدًا فقط لكل من أحزاب: حماة وطن، والجبهة الوطنية، والشعب الجمهوري، ومصر الحديثة، والجيل الديمقراطي، وأبناء مصر، والريادة، والاتحاد الديمقراطي، والاتحاد، والوفد المصري، ومصر القومي، والمؤتمر.

أما في نظام القائمة فقد توافقت الأحزاب في القائمة الوطنية من أجل مصر فقط والتي تحتاج إلى أصوت 5% من الناخبين المشاركين لإعلان فوزها.