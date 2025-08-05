الأمم المتحدة: على إسرائيل الامتناع عن المزيد من الاحتلال

فرحان حق: الفلسطينيون في غزة يتعرضون لمعاناة شديدة للغاية منذ أكثر من 20 شهرًا

- كمية المساعدات الإنسانية الداخلة إلى غزة لا تزال غير كافية في فترة تتزايد فيه المجاعة

أكدت الأمم المتحدة وجوب أن تمتثل إسرائيل لأمر محكمة العدل الدولية المتعلق بالاحتلال (للأراضي الفلسطينية)، والامتناع عن المزيد من الاحتلال.

جاء ذلك على لسان نائب متحدث الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق في مؤتمر صحفي، الثلاثاء.

وردًا على سؤال حول تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول احتلال قطاع غزة بالكامل، أوضح حق أنه يرفض التعليق على موضوع ما يزال "بمستوى تكهنات".

وأشار حق إلى أن محكمة العدل الدولية قضت في قرارها الاحترازي بأن على إسرائيل إنهاء جميع أنشطة الاحتلال، وقال: "ندعو إسرائيل إلى الامتثال لهذا القرار والامتناع عن المزيد من الاحتلال".

وشدد على أن الفلسطينيين في غزة يتعرضون لمعاناة شديدة للغاية منذ أكثر من 20 شهرًا.

كما تجنب حق الإجابة على سؤال حول تأثير الاحتلال الإسرائيلي مجددًا لغزة على عمليات الأمم المتحدة هناك، وقال: "نحن في غزة منذ سنتين، ونواصل وجودنا رغم الخسائر المرعبة".

وأكد أن كمية المساعدات الإنسانية الداخلة إلى غزة ما تزال غير كافية في فترة تتزايد فيه المجاعة.

ولفت إلى أن مستويات الجوع تواصل الارتفاع في غزة، محذرًا من أن ضعف أجهزة المناعة وخاصة لدى الأطفال، سيؤدي إلى مشاكل في النمو على المدى الطويل.

وفي وقت سابق الثلاثاء، قال إعلام عبري إن نتنياهو اتخذ قرارا بالمضي نحو احتلال قطاع غزة، وذلك عقب مشاورات أمنية عقدها مع عدد من الوزراء والمسؤولين العسكريين.

وجاءت فكرة "احتلال غزة" عقب تصريحات مثيرة للجدل للرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال فيها، إن "قرار التخلي الإسرائيلي عن غزة قبل 20 عاما كان قرارا غير حكيم"، في إشارة إلى انسحاب رئيس الوزراء السابق أرئيل شارون من غزة عام 2005.

وسبق أن احتلت إسرائيل قطاع غزة لمدة 38 عاما بين عامي 1967 و2005، وتواصل منذ 7 أكتوبر 2023 شن حرب إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.