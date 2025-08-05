غلق لجان انتخابات الشيوخ بالإسماعيلية وبدء الفرز في لجان 2025 وسط إشراف قضائي شامل

أُغلقت لجان الاقتراع بمحافظة الإسماعيلية مساء اليوم، عقب انتهاء التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ لعام 2025، لتبدأ فورًا أعمال الفرز داخل اللجان الفرعية تحت إشراف قضائي كامل.

وانطلقت عملية تجهيز صناديق الاقتراع تمهيدًا للفرز، على أن يتم تجميع نتائج اللجان في اللجنة العامة الكائنة بمدرسة إبراهيم عثمان الثانوية الصناعية العسكرية.

ويتنافس في هذه الانتخابات 12 مرشحًا على المقعد الفردي الوحيد المخصص للمحافظة، إلى جانب القائمة التي تضم النائب الحالي حماد موسى (مستقبل وطن)، وداليا سعد (الجبهة الديمقراطية).

تضم محافظة الإسماعيلية 135 مركزًا انتخابيًا موزعًا على مدن ومراكز المحافظة، بواقع 120 مدرسة و11 معهدًا أزهريًا ومركز ثقافي واحد و3 مراكز شبابية، وتخضع لرقابة لجنة عامة واحدة.

ويبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت بالإسماعيلية نحو 999 ألفًا و248 ناخبًا وناخبة، موزعين على عدة دوائر انتخابية بكل من قسم أول (4 مراكز)، قسم ثانٍ (12 مركزًا)، قسم ثالث (7 مراكز)، مركز ومدينة الإسماعيلية (21 مركزًا).

كما تضم أبوصوير 19 مركزًا، القصاصين 11 مركزًا، التل الكبير 12 مركزًا، القنطرة غرب 14 مركزًا، القنطرة شرق 6 مراكز، وفايد 29 مركزًا انتخابيًا.

بدأت عملية التصويت في الانتخابات يوم الإثنين في تمام التاسعة صباحًا، واستمرت حتى التاسعة مساءً على مدار يومين متتاليين دون تسجيل أية مخالفات تؤثر على سير العملية.

يُشرف على الانتخابات 9500 قاضٍ من قضايا الدولة والنيابة الإدارية، وسط حضور لوسائل الإعلام والمنظمات المصرح لها من الهيئة الوطنية للانتخابات.

ومن المقرر إعلان نتيجة الجولة الأولى في 12 أغسطس الجاري، على أن تُعقد جولة الإعادة بالخارج يومي 25 و26، وفي الداخل يومي 27 و28، وتُعلن النتيجة النهائية في 4 سبتمبر المقبل.