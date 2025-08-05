ترأس اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، صباح اليوم الثلاثاء، غرفة العمليات الرئيسية بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، لمتابعة سير العملية الانتخابية في اليوم الثاني من انتخابات مجلس الشيوخ 2025.

وأوضح المحافظ أن الغرفة تضم جميع القيادات التنفيذية والجهات المعنية، بهدف ضمان التنسيق الكامل ومتابعة سير العمل داخل اللجان على مستوى مراكز المحافظة على مدار الساعة، حيث يتم التواصل المباشر مع غرف العمليات الفرعية بالأحياء والمديريات للتعامل السريع مع أي مستجدات قد تطرأ.

وأكد اللواء كدواني أن جميع اللجان الانتخابية فتحت أبوابها في الموعد المحدد صباحًا، مشددًا على أن العملية الانتخابية تسير بانتظام وانضباط دون أي معوقات حتى الآن، ولم تتلق غرفة العمليات أي بلاغات أو شكاوى تتعلق باليوم الأول من الاقتراع، والذي شهد بدوره انتظامًا كاملًا بجميع اللجان.

وأشار محافظ المنيا إلى أنه أجرى جولة ميدانية، أمس الاثنين، تفقد خلالها عددًا من اللجان الانتخابية؛ لمتابعة سير العمل على الأرض، واطمأن خلالها على جاهزية اللجان واستقبال المواطنين في أجواء منظمة وآمنة.

كما كلف المحافظ رؤساء المراكز والمدن بالمتابعة المستمرة لمقار اللجان، والتأكد من توافر كافة الإمكانيات والاحتياجات اللازمة لضمان سير العملية الانتخابية في أجواء حضارية تعكس الوعي الوطني لدى أبناء المحافظة.

وفي ختام تصريحاته، ناشد المحافظ المواطنين بضرورة المشاركة الإيجابية والفعالة في الانتخابات، مؤكدًا أن ممارسة الحق الدستوري في الانتخاب واجب وطني يسهم في دعم الاستقرار وبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

ويُذكر أن انتخابات مجلس الشيوخ تُجرى في محافظة المنيا داخل 469 مقرًا انتخابيًا يضم 476 لجنة فرعية، ويستقبل نحو 3 ملايين و800 ألف ناخب وناخبة حتى الساعة التاسعة من مساء اليوم، وسط متابعة دقيقة من غرفة العمليات لضمان الشفافية والانسيابية الكاملة في كافة مراحل الاقتراع.





