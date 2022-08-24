رفع سيارة ملاكي من ترعة الإبراهيمية بالمنيا وتكثيف البحث عن السائق

تمكنت الأجهزة الأمنية بمركز سمالوط في المنيا، منذ قليل، من رفع سيارة ملاكي سقطت في الترعة الإبراهيمية ناحية قرية قلوصنا، ورفع آثار الحادث وفتح الطريق.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا قد تلقت بلاغا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بسقوط سيارة في ترعة الإبراهيمية ناحية قرية قلوصنا بمركز سمالوط، وانتقلت الأجهزة الأمنية على الفور لمحل الواقعة.

وبإجراء التحريات الأولية والفحص، تبين أن سيارة ملاكي "ن و د 3286" باسم أحمد سيد محمد، وبالفحص السريع والتواصل تبين أن قائد السيارة هي دكتورة جامعية في كلية الحاسبات والمعلومات بالمنيا ومن أبناء مركز مطاي وتدعى "أسماء محمد علي".

ويجري فريق الانقاذ النهري البحث في الترعة الإبراهيمية على جثمان الدكتورة، وتم رفع السيارة من الترعة بمعرفة الأهالي والوحدة المحلية.