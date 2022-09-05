أظهر تقرير اقتصادي نشر اليوم الاثنين انكماش النشاط الاقتصادي لقطاع الخدمات في اليابان خلال آب/أغسطس الماضي.

وذكر مصرف جيبون بنك في تقريره أن مؤشر مديري مشتريات قطاع الخدمات تراجع خلال الشهر الماضي إلى 5ر49 نقطة، مقابل 3ر50 نقطة خلال تموز/يوليو الماضي.

تشير قراءة المؤشر أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط.

وسجل المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة من الخارج على قطاع الخدمات الياباني تغييرا طفيفا عن مستويات تموز/يوليو الماضي، حيث أدى ضعف بيئة الطلب بشكل عام والمخاوف من أحدث من موجة من جائحة فيروس كورونا المستجد إلى تراجع ثقة الشركات إلى أقل مستوياتها منذ 3 شهور.

كما أصبحت الشركات أشد حذرا في توظيف عمالة جديدة حيث لم يسجل مؤشر التوظيف تغييرا ملموسا بشكل عام.

وتراجع معدل ارتفاع الأسعار في قطاع الخدمات لكن الزيادة في أسعار مستلزمات الإنتاج مازالت كبيرة في مختلف مجالات القطاع، في حين تواصل الشركات زيادة أسعار خدماتها بنسب بسيطة.

في الوقت نفسه تراجع المؤشر المجمع لمديري مشتريات قطاعي الخدمات والتصنيع في اليابان إلى 4ر49 نقطة خلال تموز/يوليو الماضي، مقابل 2ر50 نقطة خلال الشهر السابق.