جارديان تستعرض محطات هامة أمام ليز تراس في الأسبوع الأول لرئاستها الحكومة البريطانية

استعرضت صحيفة "جارديان" البريطانية، في تقرير لها اليوم الاثنين، أبرز المهام التي تنتظر رئيسة الوزراء البريطانية الجديدة ليز تراس في أسبوعها الأول في داونينج ستريت.

* خطاب في داونينج ستريت

قالت "جارديان" إن أول مهمة كبيرة تنتظر تراس هي التوجه بخطاب إلى المواطتين من داونينج ستريت، وذلك بعد زيارة الملكة إليزابيث في قلعة بالمورال لإضفاء الطابع الرسمي على تعيينها غدا.

وأوضحت "جارديان" أنه عادة ما يتم استخدام هذه اللحظة (إلقاء الخطاب) لتحديد سقف الطموحات للمستقبل، مشيرة إلى أن الصورة الاقتصادية قاتمة لدرجة أن أي رؤية متفائلة يجب أن تكون مخففة حتى تكون ذات مصداقية.

وقالت تراس نفسها أمس الأحد، إنها ستطمئن الناس، وستتخذ إجراءات "فورية" بشأن تكلفة المعيشة. لكنها أوضحت أيضا إنها ستكون "صادقة بشأن ما يتعين على البريطانيين القيام به".

* تشكيل الحكومة الجديدة

قالت الصحيفة البريطانية إنه في حين انتشرت بعض المعلومات عن نية لاستقطاب المواهب من مختلف التيارات داخل حزب المحافظين إلى مجلس الوزراء، يبدو أن المناصب الرفيعة ستكون بالتأكيد من نصيب الموالين لليمين، وهو نهج قال أحد الوزراء أنه سيطلق العنان لـ "الفوضى المطلقة" إذا تم اتباعه في جميع المجالات.

* أول جلسة استجواب برلمانية

رأت صحيفة "جارديان" أن تراس أمضت الكثير من حملتها في التهرب من المقابلات الصعبة، لكنها لا تستطيع التهرب من الأسئلة التى ستوجه لها في البرلمان خلال جلسة مقررة يوم الأربعاء، لاسيما من زعيم المعارضة كير ستارمر.

وقالت الصحيفة البريطانية إنه من المؤكد أن كير ستارمر سيركز على أزمة تكلفة المعيشة.

وسيراقب أعضاء حزب المحافظين - حوالي 200 منهم لم يدعموا تراس علنا - عن كثب كلمتها لمعرفة ما إذا كان بإمكانها تجاوز سمعتها في تجنبها إجراء المقابلات الصعبة، ومن المحتمل أن تفشل تراس في كسب ثقة الـ 12 نائب محافظ الذين يزعم أنهم متحمسون لعودة رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون .

* ميزانية الطوارئ

من المرجح أن تلغي تراس الضريبة الخضراء (ضريبة تفرضها الحكومة على مصادر التلوث او انبعاثات الكربون) وكذلك خطط زيادة الضرائب المفروضة على الشركات، وربما تخفض ضريبة القيمة المضافة.