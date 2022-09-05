تفاصيل حادث الانفجار قرب السفارة الروسية في كابول

قُتل موظفان في السفارة الروسية؛ إثر هجوم قرب مبنى البعثة الدبلوماسية في العاصمة الأفغانية كابول، اليوم الاثنين.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان: "انفجر جهاز كان بحوزة مسلح مجهول، وكنتيجة للهجوم، قُتل موظفان في بعثتنا الدبلوماسية".

وأضافت الخارجية الروسية: "هناك أيضا ضحايا بين المواطنين الأفغان"، حسب قولها.

من جهته، أعلن المتحدث باسم شرطة كابول أن الجهاز انفجر وسط حشد من الناس بعد تحديد المنفذ وقتله من جانب قوات الأمن الأفغانية قرب السفارة الروسية.

وقال المتحدث باسم الشرطة الأفغانية، خالد زدران، عبر صفحته على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "اليوم حوالي الساعة 11 صباحا بالتوقيت المحلي تم تحديد وقتل انتحاري كان يعتزم تفجير نفسه وسط حشد من الناس، من جانب قوات الأمن قرب السفارة الروسية في المنطقة السابعة لشرطة كابل، وكنتيجة لذلك حدث الانفجار".

ولم تُعلن أية جهة مسؤوليتها عن الهجوم بعد.

من جهته، قال المتحدث باسم الكرملين، ديميتري بيسكوف، في إيجاز صحفي: "لقد كان هذا هجوما إرهابيا، وحدوث هذه الهجمات أمر غير مقبول، ندين بشدة هذه الأعمال الإرهابية، بالطبع، فإن الأمر الأهم هو جمع المعلومات حول ما حدث لدبلوماسيينا، وحسبما فهمت، فسيتم تحديث المعلومات التي لدينا".