باتت أسعار حفلة أنغام في زيد بارك وطريقة الحجز، من الأمور التي تشغل تفكير محبي الحفلات الغنائية من الجمهور وخاصة الشباب، حيث من المنتظر أن تطل على جمهورها بصوتها الشجن في حفل مميز.

ونرصد في السطور التالية أسعار حفلة أنغام في زيد بارك وطريقة الحجز، كي يسهل عليك حجز تذكرة الحفل بكل سهولة ويسر دون أن تبذل مجهود في ذلك، حيث تحصل عليها إلكترونيًا وتتمكن من حجز مقعدًا لك.

أسعار حفلة أنغام في زيد بارك

هذا وأعلنت الفنانة أنغام موعد حفلها الغنائي الذي ينتظره العديد من الجماهير، على أن يكون يوم الجمعة الموافق 16 سبتمبر 2022، لينطلق في تمام الساعة 8 مساءًا بتوقيت مصر، و9 بتوقيت المملكة العربية السعودية.

كما تم طرح تذاكر حفل أنغام في الشيخ زايد القادمة اونلاين على موقع «تكت مارشيا الإلكتروني»، وقد جاءت أسعار التذاكر على النحو التالي الموضح أمامك:

تبلغ سعر تذكرة الفئة الأولى: 1600 جنيهًا مصريًا.

تبلغ سعر تذكرة الفئة الثانية: 1250 جنيهًا مصريًا.

تبلغ سعر تذكرة الفئة الثالثة: 800 جنيهًا مصريًا.

طريقة حجز حفلة أنغام في زيد بارك

وتساءل العديد من المواطنين عن طريقة حجز حفلة أنغام في زيد بارك، حتى يتمكنوا من الاستمتاع بأغانيها الساحرة التي لها وقع خاص على قلوبهم.

وتستطيع حجز تذاكر حفلة أنغام في الشيخ زايد من خلال موقع «تكت مارشيا الإلكتروني»، عن طريق الضغط هنـــــــــــــا ليتم تحويلك إلى الموقع عبر الإنترنت وتأكيد الحجز بعد اختيار فئة التذكرة التي ترغب في حجزها.

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ومن المقرر، أن تطرب أنغام باقة مختلفة ومتنوعة من أغانميها القديمة والجديدة التي يعشقها الجمهور، والتي محبي الموسيقى الناعمة وخاصة جمهور أنغام.