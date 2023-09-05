رئيس وزراء اليابان يبدأ جولة تشمل إندونيسيا والهند للمشاركة في قمتي آسيان ومجموعة العشرين

بدأ رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، اليوم الثلاثاء، جولة تستمر 7 أيام يزور خلالها إندونيسيا والهند، حيث يسعى إلى تهدئة المخاوف بشأن التخلص من المياه المشعة المعالجة من محطة فوكوشيما النووية، في ظل انتقادات قوية من الصين.

وذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء أن كيشيدا سيشارك في القمة رقم 43 لزعماء رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، ودول أخرى، في جاكرتا لمدة ثلاثة أيام (5-7 سبتمبر)، تليقها قمة مجموعة العشرين التي تبدأ السبت المقبل في الهند.

وقال كيشيدا للصحفيين قبل مغادرة طوكيو: "سأشرح طريقة تعامل اليابان الشفافة مع المياه المعالجة بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لكسب مزيد من التفهم والتعاون خلال القمم الثنائية ومتعددة الأطراف".

وتسعى طوكيو إلى تعزيز العلاقات مع الدول النامية والناشئة في " الجنوب العالمي" ويشمل ذلك دول آسيان وعددا من دول مجموعة العشرين، لمواجهة توسع نفوذ بكين.

ومن المقرر أن يتحدث كيشيدا ورئيس الوزراء الصيني لي كيه تشيانج وآخرون أمام اجتماعات في جاكرتا، تشمل مباحثات "آسيان+3"، غدا الأربعاء، والتي تضم اليابان والصين وكوريا الجنوبية، بالإضافة إلى قمة شرق آسيا بعد غد الخميس، والتي ستشارك فيها قوى إقليمية مثل الولايات المتحدة والهند وروسيا.

ويعتزم كيشيدا خلال الاجتماعات توضيح سلامة المياه التي تم التخلص منها، بعدما أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في يوليو الماضي أن خطة طوكيو في هذا الصدد تتوافق مع معايير السلامة.

وقال مسئولون في اليابان إن من المرجح أن يتم خلال قمة مجموعة العشرين في نيودلهي مناقشة الغزو الروسي لأوكرانيا والمستمر منذ فبراير العام الماضي، بالإضافة إلى قضايا الأمن الغذائي والتغير المناخي والصحة والرقمنة.