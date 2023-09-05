مسئولة ألمانية: يمكن لألمانيا أن تتعلم الكثير من كينيا

ترى مفوضة سياسة المناخ الدولية في وزارة الخارجية الألمانية، جنيفر مورجان، كينيا نموذجا يمكن لبلادها الاحتذاء به في عدة جوانب.

وقالت مورجان في تصريحات لمحطة "دويتشلاند فونك" الألمانية الإذاعية اليوم الثلاثاء: "يمكن لألمانيا أن تتعلم الكثير من كينيا"، مشيرة في ذلك - من بين أمور أخرى - إلى تألق الرئيس الكيني ويليام روتو في سياسة المناخ، ونهج الدولة الأفريقية في التوفيق بين مختلف البلدان من أجل التوصل إلى حلول مشتركة، وجهود كينيا في توسيع الطاقة المتجددة.

وتشارك مورجان في قمة المناخ الأفريقية الأولى، والتي بدأت أمس الاثنين في العاصمة الكينية نيروبي. وفي مستهل القمة وصف روتو القارة بأنها "المفتاح لتسريع عملية إزالة الكربون من الاقتصاد العالمي". وقال روتو إن تحول الطاقة ليس ضروريا لحماية المناخ فحسب، بل أيضا فرصة لخلق "إمكانيات اقتصادية تقدر قيمتها بالمليارات".

وأشار روتو إلى أن المستثمرين على مستوى العالم يبحثون عن فرص للاستثمار الأخضر، مضيفا أن أفريقيا تتمتع بإمكانات تؤهلها لجذب هذه الأموال.

ومن المقرر أن تختتم القمة أعمالها غدا الأربعاء بإصدار "بيان نيروبي"، الذي يهدف إلى وضع إشارات وأهداف مهمة، أيضا في ضوء مؤتمر المناخ العالمي المرتقب في 30 نوفمبر في دبي.