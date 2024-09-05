صحة غزة: الاحتلال يرفض التنسيق لدخول فرق التطعيم ضد شلل الأطفال في مناطق شرق صلاح الدين

قالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، إن «الاحتلال الإسرائيلي يرفض التنسيق لدخول الفرق الطبية التابعة للحملة الطارئة للتطعيم ضد شلل الأطفال في مناطق شرق صلاح الدين، وذلك في اليوم الأول للحملة في المحافظات الجنوبية لقطاع غزة، والمتواجد بها نسبة كبيرة من الفئة المستهدفة من الأطفال».

وناشدت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، اليوم الخميس، المؤسسات والجهات المعنية كافة التدخل العاجل لإنجاح حملة التطعيم بالوصول إلى جميع الأطفال في أماكن تواجدهم.

وأمس الأربعاء، قال مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، إن المنظمة تستعد لبدء حملة التطعيم ضد شلل الأطفال جنوب قطاع غزة الخميس.

وأشار في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، صباح الأربعاء، إلى «اكتمال المرحلة الأولى للتطعيم ضد شلل الأطفال وسط غزة».

ولفت إلى «تطعيم أكثر من 187 ألف طفل دون سن العاشرة، وهو ما يزيد بكثير عن الهدف البالغ 156 ألفًا و500 طفل».

وأعلن استمرار 4 مواقع ثابتة في تقديم التطعيم ضد شلل الأطفال، خلال الأيام المقبلة وسط غزة، لضمان تحصين جميع الأطفال ضد الفيروس.