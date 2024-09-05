

أعرب النائب حسام الخولي نائب رئيس حزب مستقبل وطن، عن سعادته البالغة بقرار النيابة العامة بالإفراج عن 151 محبوسًا احتياطيًا، مؤكدًا أن هذا القرار يعد خطوة إيجابية في ظل "الاستقرار والتسامح وبناء الجمهورية الجديدة".

وأشاد خلال تصريحاته لقناة "إكسترا نيوز" مساء الخميس، بسرعة الاستجابة في تنفيذ توصيات الحوار الوطني، موضحًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي اهتمامًا كبيرًا بتنفيذ تلك التوصيات على وجه السرعة، معتبرا أن ذلك من شأنه أن ينشر "روح التفاؤل في المجتمع".

وأكد أن الحوار الوطني يمثل منصة جامعة لكل الأطراف السياسية في مصر تتيح النقاش البناء وتبادل وجهات النظر والاستماع لآراء الخبراء؛ بهدف الوصول إلى الحلول التي تحقق مصلحة الوطن، لا سيما وأن "الجمهورية الجديدة تقوم على أسس التفاؤل والعمل".

واعتبر الخولي، أن قرار الإفراج يمثل "دفعة معنوية للشعب تجعله يشعر بأن تنفيذ القرارات التي تخدم مصلحة المواطن أصبحت سريعة جدا بعيدًا عن تعقيدات البيروقراطية أو الشعارات".

واختتم تصريحاته بالتأكيد أن "مصر أكثر البلاد إنسانية في العالم"، مستشهدا بدورها في استضافة اللاجئين والمهاجرين، دون الحاجة لإنشاء مخيمات إيواء لهم، وذلك بفضل سياساتها المتسامحة وطبيعة شعبها، فضلا عن قوتها العسكرية التي لا تستخدم للاعتداء على الآخرين؛ بل لردع كل من تسول له نفسه التفكير بها.