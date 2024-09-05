ضبط 21 مخبزا مخالفا خلال حملة تموينية في كفر الدوار

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شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بالاشتراك مع مديرية التموين، وبإشراف محمد هدية وكيل الوزارة، اليوم الخميس، حملة استهدفت مصانع ومحال بيع السلع الأساسية والتموينية.

وتلقى اللواء محمود هويدي مدير أمن البحيرة، إخطارًا بشن السيد الوكيل مدير إدارة كفر الدوار، وبرفقته محمد فوزي رئيس قسم الرقابة، حملة بناحية كفر الدوار.

وأسفرت الحملة عن ضبط 10 مخابز لإنتاجها خبز ناقص الوزن، ناقص وزن بمقدار 6 جرامات حتى 13 جرامًا في الرغيف الواحد، ومخبزين لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و9 مخابز لعدم نظافة أدوات العجين، وعدم الإعلان عن سعر الخبز.

وكانت الحملة برئاسة عباس محمدو خالد سعيد مفتشي التموين بالإدارة، وتستمر الحملات ضد المتلاعبين في الأوزان.