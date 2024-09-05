أوكرانيا: ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجيش الروسي إلى 621 ألفا و550 جنديا منذ بداية الحرب

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الخميس، ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجنود الروس منذ بداية الحرب على أوكرانيا في فبراير 2022، إلى نحو 621 ألفا و550 جنديا، بينهم 1200 لقوا حتفهم، أو أصيبوا بجروح خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وجاء ذلك وفقا لبيان نشرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم) اليوم الخميس.

وبحسب البيان، دمرت القوات الأوكرانية 8624 دبابة، منها 6 دبابات أمس الأربعاء، و16 ألفا و869 مركبة قتالية مدرعة، و17 ألفا و725 نظام مدفعية، و1177 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و940 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف البيان، أنه تم أيضا تدمير 368 طائرة حربية، و328 مروحية، و14 ألفا و658 طائرة مسيرة، و2587 صاروخ كروز، و28 سفينة حربية، وغواصة واحدة، و24044 من المركبات وخزانات الوقود، و3024 من وحدات المعدات الخاصة.

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.