محافظ بورسعيد يستعرض مستجدات العمل في مشروعات الإسكان الاجتماعي والتعاوني

عقد اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد، مؤتمرًا موسعًا، لاستعراض آخر مستجدات العمل في ملف مشروعات الإسكان بمحافظة بورسعيد، والإجابة على استفسارات الشباب المتقدمين لمشروعات الإسكان الاجتماعي والتعاوني بالمحافظة، وذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ، وعادل اللمعي عضو مجلس الشيوخ، والدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، والدكتور عاطف علم الدين عضو مجلس الشيوخ، وأحمد فرغلي عضو مجلس النواب، وعدد من القيادات التنفيذية، وممثلي الأحزاب، وعدد من الشباب المتقدمين لمشروعات الإسكان بالمحافظة .

ورحب محافظ بورسعيد اللواء محب حبشي، بجميع الحضور، مؤكدا أن ملف الإسكان كان على رأس أجندة أعماله منذ توليه منصب محافظ بورسعيد، وأنه عكف على دراسة مشروعات الإسكان الاجتماعي والتعاوني والمشكلات المتعلقة به؛ لمحاولة التوصل إلى حلول مناسبة ومرضية لجميع مستحقي مشروعات الإسكان ببورسعيد، مشيرًا في هذا الصدد، إلى أنه تم التواصل مع نواب محافظة بورسعيد، وتم عقد اجتماع مع المهندسة مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي؛ لمناقشة جميع المشكلات الخاصة بسرعة حصول المستحقين على وحداتهم السكنية، وبحث مشكلات المستبعدين من مشروعات الإسكان الاجتماعي لسرعة حلها والبدء في تخصيص الوحدات السكنية لهم .

وتوجه محافظ بورسعيد، بالشكر لجميع نواب محافظة بورسعيد، على جهودهم المثمرة في هذا الملف، مؤكدًا استمرار التعاون والجهود المكثفة حتى يحصل جميع المستحقين على وحداتهم السكنية بمشروعات الإسكان.

وأعلن المحافظ، عن تنفيذ مشروع إسكان اجتماعي بعدد 111 عمارة سكنية بجوار الحي الإماراتي جنوب بورسعيد لمستحقي الإسكان التعاوني، مشيرا إلى بدء طرح كراسة الشروط للمشروع خلال الأسابيع القليلة القادمة.

كما أعلن المحافظ، عن الانتهاء من تركيب 16 محولًا كهربيًا بمنطقة الإسكان التعاوني بشارع ناصر والأمين، والانتهاء من التراخيص الخاصة بها بعد التنسيق مع الجهات المختصة.

وفيما يتعلق بمشروعات الإسكان الاجتماعي، تم التأكيد على الانتهاء من تخصيص 4467 وحدة سكنية بمشروع 9000 (الكراسة الزرقاء جنوب بورسعيد)، وجارٍ تخصيص 811 وحدة بنهاية الشهر الحالي، كما تم تخصيص 3832 وحدة بمشروع الإسكان الاجتماعي شرق سلام مصر وجارٍ تخصيص 468 وحدة سكنية.

وأشار المحافظ، إلى أنه بالنسبة لمشروع الإسكان الاجتماعي 3000 وحدة، فجارٍ تخصيص 415 وحدة للمشروع بمراحله الثلاثة، حيث يوجد 264 وحدة بالمشروع بمختلف مراحله جارٍ التعامل عليها بمعرفة صندوق التمويل العقاري لبحثها وإعادة تخصيصها.

وفيما يتعلق بمشروع استمارة الـ10000، تم تنفيذ 3080 وحدة بمنطقة ناصر والعلاج الطبيعي، كما تم تنفيذ 160 وحدة بمشروع الاستثماري التعاوني من إجمالي 1000 وحدة.

وتمت الإشارة، إلى أن محافظة بوسعيد قد وقعت بروتوكولًا مع صندوق التنمية الحضرية (صندوق تطوير العشوائيات)؛ لدعم التمويل العقاري، وتقديم التمويل اللازم للمواطنين للحصول على وحدات سكنية بمناطق الأمل والنورس، وخاصة متقدمي الإسكان التعاوني بـ560 وحدة، وحصل الصندوق على 60% من الوحدات.

كما حصلت المحافظة على 40%، وتم الإعلان عن المشروع من خلال الصفحة الرسمية لمحافظة بورسعيد، وتقدم بعض المواطنين للحصول على الوحدات عن طريق الكاش، والبعض الآخر تقدم للحصول على الوحدات ضمن مبادرة التمويل العقاري، والوحدات المتبقية من مشروع النورس سيعاد تخصيصها من جانب صندوق تطوير العشوائيات، بالإضافة إلى الوحدات المخصصة للاستخدام في حالة حدوث الكوارث والأزمات بالمحافظة.

فيما استمع محافظ بورسعيد، خلال اللقاء، إلى طلبات ومقترحات عدد من شباب بورسعيد بشأن مشروعات الإسكان، وأجاب على الاستفسارات التي تم طرحها، موجها بدراسة عاجلة لبعض الموضوعات التي طرحها الشباب، ومحاولة تذليل كل العقبات لسرعة تسليم وحدات مشروعات الإسكان الاجتماعي للمستحقين، بالتنسيق مع الجهات المختصة ونواب المحافظة.

كما استجاب محافظ بورسعيد لمستحقي المشروع التعاوني، بعقد اجتماع معهم؛ لمناقشة مستجدات المشروع والوقوف على مشاكلهم وسرعة حلها، مؤكدًا استمرار التعاون والتنسيق مع "الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان"، و"صندوق الإسكان الاجتماعي"، و"صندوق التنمية الحضرية"؛ لحل مشكلات الإسكان بمحافظة بورسعيد.

وشدد على أنه يولي هذا الملف اهتمامًا خاصًا، حتى يحصل كل مستحق على وحدته السكنية، مشيرًا إلى أن هناك خطة لتطوير ورفع كفاءة مناطق الإسكان الحكومي بالتعاون مع صندوق التنمية الحضرية، في إطار الارتقاء بالخدمات المقدمة لأهالي محافظة بورسعيد.

كما أشار المحافظ، إلى أن هناك جهود مكثفة لتنمية مدينة بورسعيد الجديدة (سلام)، وتزويدها بكامل الخدمات، لتوفير احتياجات المواطنين القاطنين بها، مع بحث آلية تسهيل إجراءات التفتيش والعبور للمواطنين إلى مدينة سلام بعد التنسيق مع الجهات الأمنية وبما يضمن تحقيق الأمن والأمان لمنطقة سلام مصر.

كما أعلن المحافظ، أنه سيتم توفير خطوط مواصلات لنقل طلاب الجامعة التكنولوجية والجامعة الأهلية بمدينة سلام، فضلًا عن وجود مقترحات لإقامة عدد من المدارس والمجمعات الخدمية لتنمية المنطقة وتزويدها بكل احتياجات المواطنين القاطنين بها.