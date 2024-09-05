ماكرون يكلف ميشال بارنييه بتشكيل الحكومة الفرنسية الجديدة

أعلنت الرئاسة الفرنسية، اليوم الخميس، تعيين وزير الخارجية الأسبق ميشال بارنييه رئيسا جديدا للوزراء، وفقا لنبأ عاجل أوردته وكالة الصحافة الفرنسية. يأتي ذلك بعد نحو شهرين على الانتخابات التشريعية المبكرة التي فازت فيها الجبهة الشعبية الجديدة (تحالف أحزاب اليسار) من دون تحقيق الغالبية في البرلمان.

وبعد لقائه زعماء الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، استقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في الأيام الأخيرة عدة شخصيات سياسية بينها رئيسا البلاد السابقان فرانسوا هولاند ونيكولا ساركوزي، فضلا عن الوزيرين السابقين، اليميني كزافيه برتران والاشتراكي برنار كازنوف.

وقد رفض ماكرون تشكيل حكومة من الجبهة الشعبية الجديدة، تحالف اليسار المتصدر في نتائج الانتخابات التشريعية المبكرة، وتكليف مرشحته لرئاسة الحكومة الموظفة الرسمية لوسي كاستيه.