البنتاجون: نعمل على خطة تتضمن قوات لحفظ السلام بغزة

نقلت شبكة "الجزيرة" الإخبارية عن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، اليوم الخميس، القول إنه يعمل عن كثب على صفقة لوقف إطلاق النار في غزة تتضمن قوات لحفظ السلام دون مشاركة القوات الأمريكية.

من جهته، قال نائب للمتحدث باسم الخارجية الأمريكية، إن المفاوضات لن تتطلب موافقة حركة حماس فحسب، بل مرونة من الجانب الإسرائيلي أيضا.

هذا وذكر منسق الاتصالات الاستراتيجية بمجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي، الخميس، أن إسرائيل وحركة "حماس" لم يتفقا بعد على مسألة إطلاق سراح المحتجزين في قطاع غزة مقابل الأسرى الفلسطينيين، لكنه أعرب عن تفاؤله بإمكانية "حل العقبات" للوصول إلى الاتفاق الذي يعتبر "جاهزاً بنسبة 90%".

وأشار كيربي، في اتصال مع الصحفيين، إلى أنه "كان لدينا وضوح تام حينما قلنا إن النص تم الاتفاق عليه إلى حد كبير، لكن تبادل الأسرى لم يتم الاتفاق عليه بعد، وهذا هو جوهر الصفقة".

وأضاف: "تم الاتفاق على تنفيذ الإطار العام، لكن حركة حماس غيرت شروط عملية التبادل للأسرى أيضاً"، وفقاً لقناة الشرق الإخبارية.