سول: لم نتلق إخطارا رسميا بشأن تحرك ترامب لزيادة الرسوم الجمركية

أعلن المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية (تشونج وا داي)، اليوم الثلاثاء، أن الدولة لم تتلق إخطارا رسميا بشأن تحرك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لزيادة الرسوم الجمركية المتبادلة ورسوم السيارات المفروضة على الحليف الآسيوي.

وكان ترامب قد ذكر في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الاثنين (بالتوقيت المحلي)، أنه بصدد رفع التعرفات "المتبادلة" والرسوم الجمركية على السيارات الكورية الجنوبية من 15% إلى 25%، محتجا بأن البرلمان الكوري الجنوبي لم يستكمل بعد الإجراءات المحلية اللازمة لتنفيذ الاتفاقية التجارية الثنائية، بحسب وكالة يونهاب للأنباء.

وقال المكتب الرئاسي في بيان صحفي: "لم يصلنا أي إخطار رسمي أو توضيح للتفاصيل من الحكومة الأمريكية حتى الآن".

وأشار البيان إلى أن كيم يونج بوم، كبير موظفي الرئاسة للسياسات، بصدد عقد اجتماع بين الوكالات الحكومية لمناقشة رد فعل الحكومة على هذه الخطوة.

وأضاف المكتب أن وزير الصناعة كيم جونج هوان، المتواجد حاليا في كندا، يخطط لزيارة الولايات المتحدة قريبا لإجراء محادثات مع وزير التجارة الأمريكي "هوارد لوتنيك" لمناقشة هذه القضية.