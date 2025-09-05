السولية والنني يوجهان رسالة دعم للاعبي منتخب مصر قبل مواجهة إثيوبيا

حرص الثنائي عمرو السولية ومحمد النني، ولاعبو منتخب مصر المشارك في بطولة كأس العرب، على توجيه رسالة دعم للمنتخب الأول قبل مباراته المرتقبة أمام إثيوبيا ضمن التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وقال عمرو السولية في مقطع فيديو نشر عبر الصفحة الرسمية لاتحاد الكرة: "بالنيابة عن زملائي والجهاز الفني لمنتخب مصر، نتمنى التوفيق لمنتخبنا اليوم في المباراة، وإن شاء الله يفرحونا ويقودونا إلى كأس العالم، ويدخلوا البهجة على الشعب المصري كله بإذن الله".

فيما اكتفى محمد النني برسالة قصيرة قال فيها: "بالتوفيق يا شباب.. بالتوفيق إن شاء الله".

ويخوض المنتخب الوطني المباراة في العاشرة مساء اليوم، الجمعة، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن الجولة السابعة من منافسات المجموعة الأولى في التصفيات.

ويتصدر منتخب مصر ترتيب المجموعة برصيد 16 نقطة، يليه بوركينا فاسو في المركز الثاني بـ11 نقطة، ثم سيراليون ثالثًا بـ8 نقاط، بينما يحتل منتخبا إثيوبيا وغينيا بيساو المركزين الرابع والخامس برصيد 6 نقاط لكل منهما، ويتذيل منتخب جيبوتي الترتيب بنقطة وحيدة.