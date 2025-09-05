نشرت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية مقطع فيديو للأسير الإسرائيلي جاي دلال داخل سيارة تتجول بين ركام المنازل المدمرة بمدينة غزة التي تشهد هجمات إسرائيلية مكثفة.

وقال دلال إنه موجود بمدينة غزة رغم بدء هجوم الجيش الإسرائيلي عليها ويحمل المسئولية عن حياته لحكومة بنيامين نتنياهو التي "لا تهتم لمقتل الجنود والأسرى"، وفقا لوكالة الأناضول للأنباء.

وأضاف دلال: " أنا مرعوب من فكرة هجوم الجيش على غزة، هذا يعني أننا سنموت هنا"، وتوجه بالحديث إلى الإسرائيليين حيث دعاهم إلى "التظاهر بقوة وافتعال الفوضى وخلق مشاكل للحكومة من أجل إطلاق سراحنا ووقف الحرب".

وتابع أن "نتنياهو ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش يكذبون طوال الوقت فهم لا يريدوننا أن نعود".

وفي 18 أغسطس الماضي، وافقت "حماس" على مقترح للوسطاء بشأن صفقة جزئية لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى في غزة، إلا أن إسرائيل لم ترد على الوسطاء، رغم تطابق بنوده مع مقترح سابق طرحه المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف وافقت عليه تل أبيب.

وبدل من ذلك، يدفع نتنياهو نحو احتلال مدينة غزة بدعوى إطلاق سراح الأسرى وهزيمة "حماس" وسط تشكيك كبير في إمكانية تحقيق ذلك من قبل معارضين ومسئولين سابقين وتأكيد الجيش الإسرائيلي أن العملية تشكل خطرا على حياة الأسرى.

والأربعاء الماضي، جددت "حماس" استعدادها لإبرام صفقة شاملة لإطلاق الأسرى الإسرائيليين جميعا، مقابل أسرى فلسطينيين، وإنهاء الحرب على غزة، والانسحاب من القطاع، لكن نتنياهو رفض ذلك أيضا في بيان لمكتبه.

وتقدر تل أبيب وجود 48 أسيرا إسرائيليا بغزة، منهم 20 أحياء، بينما يقبع بسجونها نحو 11 ألفا و100 فلسطيني يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، قتل العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.