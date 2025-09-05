التضامن تطلق الدورة الثانية لتوصيف الكراسي المتحركة بمشاركة الجمعيات الأهلية

تلقت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، تقريرًا من الأستاذ خليل محمد خليل، رئيس الإدارة المركزية لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، حول فعاليات الدورة التدريبية الثانية التي نظمتها الوزارة لتوصيف الكراسي المتحركة ونشر ثقافة الكرسي المناسب بالمقاس، وذلك بمقر المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع.

انعقدت الدورة على مدار ثلاثة أيام بإشراف الإدارة العامة للدعم والتمكين، وبمشاركة 25 متدربًا من ممثلي المؤسسات والجمعيات الأهلية بعدد من المحافظات، من بينها: القاهرة، الجيزة، القليوبية، المنيا، أسيوط، قنا، البحيرة، الشرقية، المنوفية، دمياط، السويس، ومطروح.

وقدمت التدريب الدكتورة هند عيد، من مؤسسة الحسن لدمج القادرين باختلاف، وتناول البرنامج التعرف على أنواع الكراسي المتحركة وطرق توصيفها بشكل علمي وفني، بالإضافة إلى تدريب المشاركين على تقييم احتياجات المستفيدين بدقة، بما يضمن اختيار الكرسي الأنسب وفقًا للمقاس والوزن ودرجة الإعاقة وطبيعة الاستخدام، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة.

وأشار التقرير إلى أن هذه الدورة تأتي في إطار خطة الوزارة لتنفيذ سلسلة من البرامج التدريبية المتخصصة على مستوى الجمهورية، دعمًا لتوجهات القيادة السياسية في نشر ثقافة الكرسي المتحرك بالمقاس، وتعزيز قدرات الجمعيات الأهلية كشريك رئيسي في تقديم خدمات ذات جودة تسهم في دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع وتحقيق استقلاليتهم.