ليفربول يخطط لاستعادة كوانساه في 2027 لتعويض رحيل فان دايك

كشفت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، أن نادي ليفربول الإنجليزي يخطط لاستعادة مدافعه السابق حاريل كوانساه، لاعب باير ليفركوزن الحالي، مع نهاية عقده في عام 2027.

وأوضحت التقارير أن إدارة الريدز ترى في كوانساه البديل المناسب لمدافع الفريق المخضرم فيرجيل فان دايك، الذي سيكون قد وصل إلى سن الـ36 مع نهاية عقده، ما يفتح الباب أمام احتمالية اعتزاله أو رحيله.

كما أشارت الصحيفة إلى أن عدم وضوح مستقبل الثنائي إبراهيما كوناتيه وجو جوميز في الخط الخلفي، دفع ليفربول للتفكير مبكرًا في تدعيم دفاعه عبر استعادة كوانساه.

يُذكر أن كوناتيه ينتهي عقده في صيف 2026، وسط أنباء متزايدة عن اهتمام ريال مدريد الإسباني بخدماته.