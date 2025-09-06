 ليفربول يخطط لاستعادة كوانساه في 2027 لتعويض رحيل فان دايك - بوابة الشروق
السبت 6 سبتمبر 2025 12:06 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. من البديل الأنسب لـ ريبيرو في النادي الأهلي؟

النتـائـج تصويت

ليفربول يخطط لاستعادة كوانساه في 2027 لتعويض رحيل فان دايك

زيـاد الميرغني
نشر في: الجمعة 5 سبتمبر 2025 - 11:57 م | آخر تحديث: الجمعة 5 سبتمبر 2025 - 11:57 م

كشفت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، أن نادي ليفربول الإنجليزي يخطط لاستعادة مدافعه السابق حاريل كوانساه، لاعب باير ليفركوزن الحالي، مع نهاية عقده في عام 2027.

وأوضحت التقارير أن إدارة الريدز ترى في كوانساه البديل المناسب لمدافع الفريق المخضرم فيرجيل فان دايك، الذي سيكون قد وصل إلى سن الـ36 مع نهاية عقده، ما يفتح الباب أمام احتمالية اعتزاله أو رحيله.

كما أشارت الصحيفة إلى أن عدم وضوح مستقبل الثنائي إبراهيما كوناتيه وجو جوميز في الخط الخلفي، دفع ليفربول للتفكير مبكرًا في تدعيم دفاعه عبر استعادة كوانساه.

يُذكر أن كوناتيه ينتهي عقده في صيف 2026، وسط أنباء متزايدة عن اهتمام ريال مدريد الإسباني بخدماته.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك